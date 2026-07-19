Krypto News am 18. Juli 2026 - XRP hält 1,10 Dollar während Bitcoin unter 63.000 Dollar rutscht

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Die Krypto News am 18. Juli 2026 zeigen einen Markt unter Druck, denn XRP handelt bei rund 1,10 Dollar und liegt damit 70 Prozent unter seinem Allzeithoch. Bitcoin rutschte am Freitag unter 63.000 Dollar, nachdem US-Luftangriffe auf Iran und ein globaler Chip-Selloff Risikokapital aus dem gesamten Kryptomarkt gezogen haben. Der Fear and Greed Index verharrt bei 27 und signalisiert weiterhin Angst unter den Marktteilnehmern. Ripple sammelt mit der MiCA-Lizenz und dem Beitritt zur x402 Foundation positive Schlagzeilen, doch der XRP-Kurs reagiert kaum. Reicht die institutionelle Nachfrage aus, um den Abwärtstrend in den Krypto News zu durchbrechen?

Krypto News zu XRP zwischen x402-Beitritt und globalem Risikoabbau

Die aktuellen Krypto News zeigen XRP am 18. Juli bei rund 1,10 Dollar, nachdem der Token in 24 Stunden rund 2,7 Prozent verlor. Das Allzeithoch von 3,65 Dollar aus Juli 2025 liegt 70 Prozent entfernt. Bitcoin fiel am 17. Juli auf ein Tagestief von rund 62.500 Dollar, weil ein globaler Chip-Selloff und US-Angriffe auf Iran Anleger zum Risikoabbau zwangen. Laut CoinDesk verlor der gesamte Kryptomarkt 1,86 Prozent, und die Kapitalisierung sank auf 2,16 Billionen Dollar. XRP bewegte sich im Gleichschritt mit dem Markt, obwohl die Krypto News für Ripple positiv geblieben sind.

Die Binance-Reserven für XRP fielen auf 2,61 Milliarden Token und erreichten laut CoinMarketCap den tiefsten Stand seit sechs Monaten. Dieser Rückgang deutet auf Akkumulation durch große Halter hin, die Token von Börsen abziehen. Spot-XRP-ETFs sammelten kumulativ rund 1,48 Milliarden Dollar an Nettozuflüssen. Ripple erhielt am 6. Juli die volle MiCA-Lizenz in Luxemburg und darf regulierte Kryptodienste in allen 30 Ländern des Europäischen Wirtschaftsraums anbieten. Am 15. Juli trat Ripple der x402 Foundation bei, einer offenen KI-Zahlungsinitiative mit Visa, Mastercard und Google als Premier-Partnern. Der XRP Ledger überschritt am 16. Juli acht Millionen aktivierte Accounts.

Standard Chartered senkte das XRP-Kursziel von 8,00 auf 2,80 Dollar für 2026. Der CLARITY Act, der XRP als digitale Ware einstufen würde, wartet auf die Senatsabstimmung ab dem 20. Juli. Der Widerstand liegt bei 1,18 bis 1,20 Dollar, und der Support bei 1,00 Dollar begrenzt den Spielraum nach unten. Bei einer Marktkapitalisierung von 68 Milliarden Dollar braucht XRP enormes neues Kapital für jede spürbare Bewegung nach oben. Die Krypto News zeigen damit einen Markt, in dem Einstiege mit konkretem Listing-Katalysator wertvoller werden als Wetten auf politische Zeitpläne.

Pepeto verbindet Blockchains mit einer Cross-Chain Bridge vor dem erwarteten Listing

Während XRP auf den CLARITY Act wartet, suchen viele Anleger in den Krypto News nach Einstiegen mit schnelleren Katalysatoren. Die Marktkapitalisierung von 68 Milliarden Dollar bei XRP und 1,25 Billionen Dollar bei Bitcoin begrenzt die Multiplikatoren beider Token vom aktuellen Niveau. Pepeto verfolgt einen anderen Ansatz, weil das Netzwerk bereits vor dem Börsenstart fertige Werkzeuge bereitstellt. Im Presale hat das Projekt mehr als 10 Millionen Dollar an Kapital eingesammelt.

Die Cross-Chain Bridge von Pepeto verbindet verschiedene Blockchains und ermöglicht den Transfer von Token, ohne dass Nutzer die Kosten und Reibungsverluste anderer Plattformen in Kauf nehmen müssen. PepetoSwap erweitert dieses Angebot um eine Handelsplattform, die sämtliche Plattformgebühren bei jedem Tauschvorgang streicht. Ein ehemaliger Binance-Experte im Team hat die Börsenarchitektur auf den Datenverkehr ausgelegt, der einem großen Listing folgt. Diese Werkzeuge funktionieren bereits jetzt, und das trennt Pepeto von Presale-Projekten, die nur Versprechen auf einer Roadmap liefern.

Das gesamte Vertragswerk wurde vor dem Presale-Start durch ein unabhängiges SolidProof-Audit vollständig geprüft, was Anlegern eine verifizierte Grundlage für ihre Entscheidung gibt. Ein erwartetes Binance-Listing würde den Token auf eine der meistgenutzten Börsen der Welt bringen. Projekte, die diese Phase mit funktionierenden Produkten erreichen, tendieren dazu, ihre frühen Teilnehmer in einem Ausmaß zu belohnen, das selbst Optimisten überraschen könnte. Gebührenfreier Handel und sofortige Cross-Chain-Bewegung bleiben unabhängig vom Bitcoin-Kurs wertvoll.

Diese Beständigkeit könnte Pepeto eine Nachfrage sichern, die von kurzfristigen Marktschwankungen unabhängig ist. Der aktuelle Presale-Kurs liegt bei 0,000000188 Dollar und verschwindet, sobald der Börsenhandel beginnt. Mit jedem weiteren Tag rückt der Börsenstart näher, und die Möglichkeit, zum Presale-Kurs einzusteigen, wird kleiner. Die offizielle Pepeto-Website zeigt den aktuellen Stand, während sich Wallets weiterhin vor dem Listing positionieren.

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Fazit

Die Krypto News zeigen XRP in einer Seitwärtsphase, während Ripple Partnerschaften sammelt, der Kurs jedoch kaum reagiert. Bitcoin kämpft bei 63.000 Dollar mit geopolitischen Risiken und einer Marktstimmung in extremer Angst. Pepeto bietet einen Einstieg, dessen Katalysator an ein erwartetes Binance-Listing geknüpft ist. Die Cross-Chain Bridge und PepetoSwap könnten Renditen ermöglichen, die ein Large Cap bei seiner Bewertung nicht liefern kann. Den größten Einstieg eines Zyklus zu verpassen hinterlässt ein Gefühl, das nicht mehr verschwindet. Das Presale-Fenster schließt sich mit dem Listing, und wer vorher handelt, könnte die Krypto News des nächsten Quartals von der Gewinnerseite lesen.

Klicken Sie hier, um die offizielle Pepeto-Website zu besuchen

Häufig gestellte Fragen

Was zeigen die Krypto News am 18. Juli 2026?

XRP handelt bei rund 1,10 Dollar und liegt 70 Prozent unter seinem Allzeithoch, während Bitcoin am 17. Juli unter 63.000 Dollar rutschte. Der gesamte Kryptomarkt verlor 1,86 Prozent durch einen globalen Chip-Selloff und die Eskalation zwischen den USA und Iran.

Was ist Pepeto und wo finde ich den Presale?

Pepeto ist ein Trading-Netzwerk mit Cross-Chain Bridge und gebührenfreiem Handel über PepetoSwap, das von einem ehemaligen Binance-Experten mitentwickelt wurde. Den Presale und alle Informationen finden Sie auf der offiziellen Website unter pepetocoin.com (pepetocoin.com).