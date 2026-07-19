Welche Zahlen werden der Höhepunkt der Berichtssaison?



Die Berichtssaison begann mit den sehr guten Ergebnissen der Großbanken. Die Analystenschätzungen für den S&P liegen zurzeit bei einem Zuwachs um 23 % für das laufende Quartal. Damit ist der Trend stabil, aber anfällig für Überraschungen. Dafür sorgte kürzlich IBM mit einem Tagesverlust von fast 25 %. Das bedeutet: Die Bewertungen sind insgesamt komfortabel, lassen aber wenig Spielraum für positive Überraschungen. Schwieriger sind dagegen die Enttäuschungen à la IBM. Das ergibt eine Mischung aus positiv und negativ, was sich im Index insgesamt nur in einem kleinen Rahmen widerspiegelt. Die großen Techs sind im Moment nicht entscheidend.



Warum stört die neue Iran-Eskalation die Märkte nicht



Der Iran-Konflikt gleicht dem Ukraine-Konflikt. Die Gegner haben sich festgefahren und können sich auf der aktuellen Basis gegenseitig begrenzen, aber keinen Sieg/Frieden erreichen. Eine solche Konstellation kann Jahre andauern, wie der Ukraine-Konflikt zeigt. Nicht schön, aber damit können die Euromärkte nebst den USA leben. Wie in solchen Fällen immer, bedarf es der Entscheidung einer Person in den jeweiligen Staaten, um diesen Konflikt aufzulösen. Im Übrigen: Der Ölfluss durch die Straße von Hormus ist nicht komplett dicht und Alternativen des Transportes dienen der Kompensation.



Wie bewerten Sie Apples Klage gegen OpenAI?



Die großen Techs kämpfen gerade mit extrem hohen Capex-Belastungen, welche deren Freien Cashflows eliminieren. Gleichzeitig: Die zweite Garnitur baut sich sowohl als Partner als auch als Konkurrenz auf. Das bedeutet: Der Markt wird breiter und größer und die Anwendungen vielfältiger. Daraus entstehen Konkurrenzkonflikte - wie immer mit entsprechenden Konsequenzen. Wer gegen wen antritt, ist nicht entscheidend. Alle großen Techs werden in diesem Rahmen einen großen Teil ihrer bisherigen Gewinne abgeben, also korrigieren oder mindestens konsolidieren. Mit dem Vorteil: Dann hat sich die Techszene deutlich erweitert, die Produkte sind vielfältiger und ab dann beginnt die seriöse Bewertung. Sie gilt für Jahre. Siehe auch die aktuelle Actien-Börse .





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