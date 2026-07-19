Wealthfront: Attraktiver Wealthtech-Anbieter mit starkem Cash-Konto Wealthfront (ehemals KaChing) ist ein führender US-Robo-Advisor, der geschickt einen hochverzinslichen Cash-Account mit einem modernen Robo-Advisor kombiniert. Das Unternehmen positioniert sich als digitale Online-Bank für Privatkunden. Kernangebote Das Geschäftsmodell hat drei Wachstumshebel: Neukunden, höhere Einlagen bestehender Kunden sowie steigende Assets durch Zinsen und Marktentwicklung. Mit einem fixen Kostenblock wird das Modell bei Skalierung sehr profitabel. Bewertung und Potenzial Der Investor sieht Wealthfront als Weltklasse-Unternehmen, das noch relativ unbekannt und fair bewertet ist. Er rechnet mit einem Renditepotenzial von ca. 23 % (bei konservativen Annahmen). Das Unternehmen profitiert vom ETF-Boom, bietet aber durch das Cash-Konto ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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