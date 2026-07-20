Hinwil - Der Klimaspezialist Belimo ist im ersten Halbjahr 2026 rasant gewachsen. Geholfen hat dabei unter anderem die starke Nachfrage aus dem Bereich Rechenzentren. Die operative Gewinnmarge ging etwas zurück, verblieb aber auf einem hohen Niveau. Der Umsatzlegte um über 20 Prozent auf 676,4 Millionen Franken zu, wie das Unternehmen am Montag mitteilte. In Lokalwährungen ergab sich gar ein Plus von knapp 30 Prozent. Somit hat der Hersteller von ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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