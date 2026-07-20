SAP veröffentlicht neue Quartalszahlen. Die Diese könnten wichtige Hinweise für die weitere Entwicklung der SAP-Aktie liefern.Den vollständigen Artikel lesen ...
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|08:54
|JPMORGAN stuft SAP SE auf 'Neutral'
|NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für SAP auf "Neutral" mit einem Kursziel von 175 Euro belassen. Toby Ogg befasste sich in einer am Montag vorliegenden Studie mit...
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|08:50
|Märkte am Morgen: DAX startet nach Verlusten in der Vorwoche stabil; Brent-Öl, Netflix, SAP, ...
|Nach zwei Verlustwochen in Folge ringt der DAX am Montag um Stabilisierung. 30 Minuten vor Handelsbeginn signalisierte der X-DAX als Indikator für den deutschen Leitindex ein kleines Plus von 0,1 Prozent...
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|08:30
|SAP vor kritischer Marke: Warum Sie jetzt genau hinschauen sollten - Verpassen Sie das nicht!
|08:30
|SAP: Können die Zahlen eine Wende einleiten?
|SAP veröffentlicht neue Quartalszahlen. Die Diese könnten wichtige Hinweise für die weitere Entwicklung der SAP-Aktie liefern Den vollständigen Artikel lesen ...
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|08:21
|Märkte am Morgen: Öl, Netflix, SAP, Volkswagen, Verbio, Rheinmetall, TKMS, Salzgitter
|Der DAX hat eine schwache Handelswoche hinter sich. Insgesamt gab er rund ein Prozent ab. Damit ist er wieder unter die Marke von 25.000 Punkten gerutscht. Heute scheint zum Start erst einmal Richtungssuche...
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