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Die geopolitische Situation bleibt durch die weitere Eskalation im Nahen Osten gefährlich. US-Angriffe der letzten Nach wurden als Vergeltung für getötete US-Soldaten gerechtfertigt. So erreichte der Erdölpreis (Brent) wieder das etwa am 10. Juni geltende Niveau.Die chinesische KI-Offensive (Moonshot) drückte insbesondere den südkoreanischen KOSPI (zeitweise minus 4,5 %) nach unten. Die Aktie des eng mit NVIDIA verbundenen Speicherherstellers SK HYNIX ist wie erwartet in den USA stärker als im Heimatmarkt, was auch die in Europa gehandelten GDR betrifft. Indes geht nicht der gesamte Speicherbereich simultan nach unten, was sich am Freitag mit + 5,7 % bei SEAGATE zeigte.Bei den US-Einzeltiteln hat INTUITIVE SURGICAl (- 14,2 %) am Freitag am stärksten enttäuscht, auch dies unter dem Einfluss chinesischer Konkurrenz. SPACEX wurde weiter nach unten gereicht, inszwischen bei 124 $ deutlich ca. 11 $ unter dem Emissionspreis.Nachdem ca. ein Zehntel der Unternehmen im S&P 500 die Quartalsberichte vorgelegt haben, ist das Bild positiv. Gewinnschätzungen wurden in ca. 88 % der Fälle übertroffen, bei den Umsatzprognosen waren dies 85 %. Die tatsächlichen Gewinne je Aktie lagen im Durchschnitt 16 bis 17 % über den Konsenszahlen.Das Gewinnwachstum zum Vorjahr wird (für den gesamten S&P 500) mit fast 25 % angesetzt. Läuft die Berichtssaison in diesem Sinn plangemäß weiter, dürfte der 5-Jahres-Durchschnitt bei den Gewinnüberraschungen (ca. 78 %) übertroffen werden. Da sich die hohen KI-Erwartungen parallel weiter relativieren, ist insgesamt nur mit schwachen Index-Zuwächsen zu rechnen.In dieser Woche steht eine Flut weiterer Quartalsberichte in den USA bevor. Darunter am Dienstag GENERAL MOTORS, DANAHER und NORTHROP am Dienstag sowie TESLA, ALPHABET, IBM und TI am Mittwoche. Sowie INTEL, T-MOBILE US und LOCKHEED MARTIN am Donnerstag. Zum Wochenschluss dann AMERICAN EXPRESS.Europa: Hier sind insbesondere BANCO SANTANDER, UNICREDIT und IBERDROLA am Mittwoch und SAP sowie ROCHE und NESTLÉ am Donnerstag zu beachten. Geldpolitisch: Der EZB-Rat tagt ab Mittwoch und gibt am Donnerstag die nächste Zinsentscheidung bekannt.Helmut GellermannBörsianer lesen Briefe der Hans A. Bernecker Börsenbriefe GmbH unterim Abo oder im Einzelabruf.