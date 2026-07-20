Die geopolitischen Spannungen im Nahen Osten spitzen sich weiter zu, und ein Ende ist nicht in Sicht. Es zeichnet sich immer deutlicher ab, dass die Straße von Hormus noch für längere Zeit weitgehend geschlossen bleiben wird. Für die globalen Lieferketten ist dies ein massiver Schock, doch an den Rohstoffmärkten braut sich dadurch ein perfekter Sturm zusammen: Uns steht ein drastischer, weltweiter Mangel an Düngemitteln bevor.



Rund 30 % der weltweiten Düngemittelexporte passieren dieses Nadelöhr. Wenn diese Kapazitäten monatelang vom Markt genommen werden, schießen die Preise unweigerlich in die Höhe. Für die Landwirtschaft ist das ein Albtraum, für Investoren eröffnet sich hier jedoch eine der klarsten Profitchancen des Jahres. Wir setzen auf zwei Unternehmen, die außerhalb der Krisenregion produzieren, logistisch völlig unabhängig sind und von der globalen Preiswelle voll profitieren. Beide gibt es wie immer in der Termin-Börse daily ( KLICK HIER ).





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