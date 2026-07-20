Bei Pentixapharm verschiebt sich der Fokus derzeit von der klinischen Fantasie auf die Finanzierung der nächsten Entwicklungsschritte. Das muss kein Widerspruch sein. Denn gerade bei Biotech-Unternehmen entscheidet oft die Kombination aus regulatorischem Fortschritt, ausreichender Kapitalausstattung und möglicher Partnerfähigkeit darüber, ob aus einem vielversprechenden Projekt ein wertrelevanter Vermögenswert wird.

Das wichtigste Projekt von Pentixapharm ist PentixaFor. Das Diagnostikum soll bei Bluthochdruckpatienten eingesetzt werden, um einen gutartigen Tumor in der Nebenniere sichtbar zu machen. Eine solche Ursache kann medizinisch hoch relevant sein, weil Patienten nach einer erfolgreichen Operation in vielen Fällen keine dauerhafte Blutdruckmedikation mehr benötigen. Der bisherige diagnostische Weg ist aufwendig und invasiv, da Blut direkt aus der Nebenniere entnommen werden muss. PentixaFor setzt dagegen auf ein bildgebendes Verfahren und könnte damit eine deutlich patientenfreundlichere Alternative eröffnen. Der adressierbare Markt ist entsprechend groß.

Zuletzt hat Pentixapharm dafür wichtige Weichen gestellt. Die US-Arzneimittelbehörde FDA hat den Weg für die entscheidende Phase-III-Studie freigemacht und PentixaFor zusätzlich den Fast-Track-Status verliehen. Damit bleibt eine mögliche US-Zulassung bis 2030 im Blick. Für die Investmentstory ist aber nicht nur die Zulassung selbst relevant. Bereits vorher könnten strategische Partnerschaften für die spätere Vermarktung eine wichtige Rolle spielen. Gespräche laufen nach Unternehmensangaben bereits. Im Erfolgsfall wären dadurch auch frühzeitige Zahlungen denkbar, etwa in Form von Upfront- oder Meilensteinzahlungen.

Bis solche Mittelzuflüsse realisiert werden können, muss Pentixapharm die weitere Entwicklung jedoch finanzieren. Per Ende März verfügte das Unternehmen über liquide Mittel von 5,2 Mio. Euro. Zusätzlich bestand zum Ende des ersten Quartals die Möglichkeit, bis zu 15,5 Mio. Euro aus einer Wandelanleihefazilität abzurufen.

Nun soll die Finanzierungsbasis durch eine Bezugsrechtskapitalerhöhung verbreitert werden. In deren Rahmen werden bis zu 11 Mio. neuen Aktien zu jeweils 1,85 Euro angeboten, wobei ein wichtiger Teil der Transaktion bereits abgesichert ist: Die Eckert Wagniskapital und Frühphasenfinanzierung GmbH, die rund 36 Prozent an Pentixapharm hält, will ihre Bezugsrechte vollständig ausüben. Das ist nicht nur für die Platzierung hilfreich, sondern kann auch als Vertrauenssignal des größten Anteilseigners gewertet werden.

Das ist vor allem deshalb bemerkenswert, weil die Aktie in den vergangenen Monaten bereits gezeigt hat, wie stark sie auf positiven Newsflow reagieren kann. Nach der Abspaltung von Eckert & Ziegler und der Börsennotierung Mitte 2024 hatte sich zunächst ein Abwärtstrend herausgebildet. Gegen Ende 2025 gelang dann aber die charttechnische Wende. Anschließend entwickelte sich ein kurzfristiger Aufwärtstrend, der die Aktie zeitweise bis auf ein Xetra-Jahreshoch von 3,48 Euro führte.

Die Kapitalerhöhung hat den Kurs zuletzt belastet. Das ist bei einer Platzierung mit Discount nicht ungewöhnlich. Entscheidender ist, ob die übergeordnete Bodenbildung intakt bleibt. Bislang spricht der Verlauf eher für eine Konsolidierung innerhalb einer verbesserten charttechnischen Ausgangslage als für einen erneuten Trendbruch.

Wichtig bleiben dabei die Zwischentiefs aus April und Juni im Bereich von etwa 1,84 Euro. Solange diese Zone nicht signifikant unterschritten wird, bleibt die Chance bestehen, dass die Aktie nach Abschluss der Kapitalmaßnahme wieder an die vorherige Erholung anknüpfen kann. Voraussetzung dafür wäre allerdings ein weiterhin konstruktiver Newsflow rund um PentixaFor, die Phase-III-Vorbereitung und mögliche Partnergespräche.

Damit vereint Pentixapharm derzeit Chancen und Risiken in konzentrierter Form. Auf der einen Seite stehen hohe Entwicklungskosten, laufende Verluste und der lange Weg bis zu einer möglichen Zulassung. Auf der anderen Seite stehen ein großes Marktpotenzial, regulatorische Fortschritte, ein unterstützender Großaktionär und eine Kapitalmaßnahme, die Anlegern über Bezugsrechte und möglichen Überbezug einen Einstieg zu 1,85 Euro ermöglicht. Genau diese Mischung macht die aktuelle Situation besonders spannend.

(aktien-global.de, erstellt 20.07.26, 09:20 Uhr, veröffentlicht 20.07.26, 09:30 Uhr, bitte beachten Sie unseren Disclaimer zu potenziellen Interessenkonflikten: https://www.aktien-global.de/impressum/)

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