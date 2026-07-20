Die EWE Netz GmbH verzeichnete 2025 "ein etwas 'schwächeres' Jahr" beim Redispatch. Das bedeutete aber immer noch rund 115. 000 Eingriffe, ganz überwiegend "nicht aus Gründen im eigenen Verteilnetz, sondern auf Anforderung der vorgelagerten Netzbetreiber Avacon (Hochspannungsnetz) und Tennet (Übertragungsnetz)", wie das Unternehmen auf Anfrage von pv magazine mitteilt. Photovoltaikanlagen mit Eigenverbrauch seien dort aber bislang noch nie betroffen gewesen. Das von der deutsch-niederländischen Grenze bis Hamburg reichende Netzgebiet ist in Sachen erneuerbare Energien eben sehr stark durch Windkraft ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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