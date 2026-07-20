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WKN: A0F5L6 | ISIN: AT0000616701 | Ticker-Symbol: IJM
Stuttgart
20.07.26 | 11:32
42,000 Euro
0,00 % 0,000
Branche
Immobilien
Aktienmarkt
Sonstige
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ATHOS IMMOBILIEN AG Chart 1 Jahr
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ATHOS IMMOBILIEN AG 5-Tage-Chart
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42,00048,00012:14
Dow Jones News
20.07.2026 10:33 Uhr
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PTA-DD: Athos Immobilien AG: Mitteilung über Eigengeschäfte von Führungskräften gemäß Artikel 19 MAR

DJ PTA-DD: Athos Immobilien AG: Mitteilung über Eigengeschäfte von Führungskräften gemäß Artikel 19 MAR

Eigengeschäfte von Führungskräften gemäß Artikel 19 MAR

Athos Immobilien AG: Mitteilung über Eigengeschäfte von Führungskräften gemäß Artikel 19 MAR

Linz (pta000/20.07.2026/10:02 UTC+2) - Mitteilung 

1     Angaben zu den Personen, die Führungsaufgaben wahrnehmen, sowie zu den in enger Beziehung zu ihnen 
                             stehenden Personen 
a)      Name                                     Jochen Dickinger 
   2                  Grund der Meldung                        
a)      Position/Status                               Aufsichtsrat 
b)      Erstmeldung                                   
   3    Angaben zum Emittenten, zum Teilnehmer am Markt für Emissionszertifikate, zur Versteigerungsplattform, 
                       zum Versteigerer oder zur Auktionsaufsicht 
a)      Name                                     Athos Immobilien AG 
b)      LEI                                     5299007DTNO3X7V1O735 
   4             Angaben zum Geschäft/zu den Geschäften                   
a)      Beschreibung des Finanzinstruments, Art des Instruments           Aktie 
  
b)      Art des Geschäfts                              Erwerb 
c)      Preis(e)                                   Volumen 
        43,00                                    191 
d)      Aggregierter Preis                              Aggregiertes Volumen 
        43,00                                    191 
e)      Datum des Geschäfts                             14.07.2026 UTC+2 
f)      Ort des Geschäfts                              Wiener Börse 
        MIC                                     XWBO (Wien) 
a)      Beschreibung des Finanzinstruments, Art des Instruments           Aktie 
  
b)      Art des Geschäfts                              Erwerb 
c)      Preis(e)                                   Volumen 
        44,00                                    799 
d)      Aggregierter Preis                              Aggregiertes Volumen 
        44,00                                    799 
e)      Datum des Geschäfts                             15.07.2026 UTC+2 
f)      Ort des Geschäfts                              Wiener Börse 
        MIC                                     XWBO (Wien)

(Ende)

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Aussender:      Athos Immobilien AG 
           Waltherstraße 11 
           4020 Linz 
           Österreich 
Ansprechpartner:   Mag. Sunhild Fries 
Tel.:         +43 732 604477 
E-Mail:        office@athos.at 
Website:       www.athos.at 
ISIN(s):       AT0000616701 (Aktie) 
Börse(n):       Wiener Börse (Vienna MTF - direct market plus)

[ source: https://www.pressetext.com/news/1784534520997 ]

(c) pressetext Nachrichtenagentur GmbH Pflichtmitteilungen und Finanznachrichten übermittelt durch pressetext. Archiv: https://www.pressetext.com/channel/Adhoc . Für den Inhalt der Mitteilung ist der Aussender verantwortlich. Kontakt für Anfragen: adhoc@pressetext.com oder +43-1-81140-300.

(END) Dow Jones Newswires

July 20, 2026 04:02 ET (08:02 GMT)

© 2026 Dow Jones News
SpaceX-Hype zu teuer – Diese 5 Aktien bieten bessere Chancen
Raumfahrt-Aktien gehören aktuell zu den heißesten Wetten an den Börsen. Spätestens mit dem spektakulären Börsengang von SpaceX ist der Sektor endgültig im Fokus der Anleger angekommen. Fantasien rund um Satellitenkommunikation, Rechenzentren im All und neue Geschäftsmodelle treiben die Kurse immer weiter nach oben.

Doch während die Begeisterung steigt, werden auch die Risiken größer. Viele Space-Start-ups sind inzwischen extrem hoch bewertet, arbeiten noch nicht profitabel und hängen stark von stetigem Kapitalzufluss ab. Schon kleine Rückschläge könnten die ambitionierten Wachstumspläne ins Wanken bringen.

Für Anleger, die vom Boom der Raumfahrt profitieren wollen, lohnt sich daher ein Perspektivwechsel. Statt auf überhitzte Pure Plays zu setzen, rücken etablierte Konzerne in den Fokus – Unternehmen mit jahrzehntelanger Erfahrung, stabilen Cashflows und engen Verbindungen zu Raumfahrtagenturen wie NASA und ESA.

In unserem aktuellen Spezialreport stellen wir fünf Aktien vor, die genau dieses Profil erfüllen: solide bewertet, operativ stark und bestens positioniert, um langfristig vom Space-Boom zu profitieren.

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