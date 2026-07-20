Der Weg ist frei für den "Trianel Batteriepark Waltrop", mit einer geplanten Leistung von 900 Megawatt und einer Kapazität von 1800 Megawattstunden eines der derzeit größten Projekte dieser Art in Deutschland. So meldet es heute das Projektkonsortium, das nach eigenen Angaben in der vergangenen Woche den Beschluss für das zugehörige Umspannwerk und die Infrastrukturmaßnahemn getroffen hat. Das Vorliegen aller erforderlichen Genehmigungen hatten die Beteiligten bereits im Mai bestätigt. Gesellschafter des Batterieparks sind der deutsche Asset Manager für Energieinfrastruktur-Projekte Luxcara, das ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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