Zürich - Das ETH-Spin-off goNEON Agentic Systems hat CHF 150'000 von Venture Kick erhalten, um die Infrastrukturplanung mithilfe agentenbasierter künstlicher Intelligenz grundlegend zu verändern. Das ICT-Startup will Planungsbüros und Infrastrukturbetreibern ermöglichen, technisch umsetzbare und regulatorisch konforme Entwürfe innerhalb von Minuten statt Monaten zu erstellen. Die Planung von Strassen, Versorgungsnetzen und Verkehrsinfrastrukturen ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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