Hotstocks KW 29 / 2026 - Downstream- & Midstream-Player mit starker Rallye!

Raffinerie- und Pipeline-Betreiber mit Kurssteigerungen

Der Wochenrückblick zeigt starke Kurssteigerungen im Downstream- und Midstram-Sektor. Hierbei handelt es sich um Unternehmen, die sich auf die Verarbeitung und den Transport fossiler Energieträger konzentrieren. Diese Fokussierung unterscheidet sie grundlegend von klassischen Upstream-Produzenten.

Ein entscheidender Aspekt ist ihre Margin-Sensitivität. Diese Unternehmen profitieren weniger vom absoluten Ölpreis selbst, sondern vielmehr von sogenannten Raffinerie-Spreads - der Differenz zwischen Rohölkosten und den Verkaufspreisen für Endprodukte. Das bedeutet, dass ein stark steigendes Momentum nicht unbedingt von einem sprunghaft anziehenden Ölpreis herrühren muss, sondern von einer Verbesserung dieser Verarbeitungsspannen.

Die nachstehend genannten Unternehmen sind infrastruktur-intensiv und erfordern hohe Kapitalinvestitionen in Anlagen und Pipelines. Dadurch haben sie stabile, teilweise regulierte Geschäftsmodelle mit vorhersehbaren, langfristigen Cashflows. Dies macht sie auch zu klassischen Dividendentiteln, die für einkommensorientierte Anleger attraktiv sind. Sie sind alle etablierte Large-Cap-Unternehmen an der NYSE und werden stark von institutionellen Investoren gehalten. Schwerpunkt der Tätigkeit liegt jeweils in den USA, deren Gas- und Ölvorkommen von den geopolitischen Spannungen in Nahost und in Russland nicht tangiert werden. Die Unternehmen profitieren aber von steigenden Preisen am Weltmarkt.

Energy Transfer L.P. (ET) - ISIN US2937161XXX

Energy Transfer betreibt eines der größten Netzwerke von Pipelines, Terminals und Transportinfrastrukturen in Nordamerika und fokussiert sich auf die Beförderung von Rohöl, Erdgas, Flüssigerdgas und anderen Kohlenwasserstoffen. Das Unternehmen hat seinen Hauptsitz in Dallas, Texas, und betreibt ein ausgedehntes Operationsnetzwerk über die gesamten USA sowie bis nach Mexiko. Die Gewinne der letzten Jahren fielen relativ stabil aus. Auffällig ist die hohe Dividendenrendite 2025e von 8.04 Prozent. Im Chart sehen wir einen Aufwärtstrend und ein Halbjahresplus von 17 Prozent.

Valero Energy Corporation (VLO) - ISIN US9219747XXX

Valero ist einer der größten Raffineriekonzerne in den USA und konzentriert sich auf die Verarbeitung von Rohöl zu raffinierten Produkten wie Benzin, Diesel und Jet-Kerosin. Das Unternehmen hat seinen Hauptsitz in San Antonio, Texas, und betreibt Raffinerien an strategisch wichtigen Standorten in Texas, Louisiana, Arkansas, Indiana und Kalifornien. Die Ergebnisse schwanken im langfristigen Vergleich recht stark, lagen aber zuletzt im positiven Bereich. Auch hier gibt es einen Aufwärtstrend, der sich seit Mitte Juni noch einmal beschleunigte. Der Kurszuwachs der vergangenen sechs Monate liegt bei 73 Prozent.

Marathon Petroleum Corporation (MPC) - ISIN US5650024XXX

Marathon Petroleum ist einer der führenden Raffineriekonzerne in Nordamerika mit starkem Fokus auf Downstream-Operationen und Einzelhandelspräsenz durch Speedway-Tankstellen. Das Unternehmen hat seinen Hauptsitz in Findlay, Ohio, und betreibt Raffinerien an mehreren Standorten darunter Texas, Louisiana, Indiana und anderen strategischen Orten. Die Geinnentwicklung ist auch hier wechselhaft, zuletzt aber mit positiver Tendenz. Es ist ein Halbjahresplus von 82 Prozent in einem Aufwärtstrend zu verezichnen.

Phillips 66 (PSX) - ISIN US7162891XXX

Phillips 66 ist ein diversifiziertes Energieunternehmen mit Aktivitäten in Raffination, Chemikalienproduktion und Transport sowie Vertrieb von raffinierten Produkten. Das Unternehmen hat seinen Hauptsitz in Houston, Texas, und verfügt über Raffinerie- und Chemieanlagen an verschiedenen Standorten in den USA sowie internationale Operationen. Bei bullischer Tendenz liegt die Kurssteigerung des vergangenen Halbjahres bei 52 Prozent.

Targa Resources Corp. (TRGP) - ISIN US8754531XXX

Targa Resources ist ein führendes Midstream-Unternehmen mit Schwerpunkt auf Gathering, Processing und Transport von Erdöl, Erdgas und seinen Nebenprodukten. Das Unternehmen hat seinen Hauptsitz in Houston, Texas, und betreibt ein umfangreiches Infrastrukturnetzwerk mit Schwerpunkt in den südlichen und zentralen USA sowie der Marcellus-Region. Der Gewinnzuwachs der letzten beiden Jahre lag jeweils im zweistelligen Bereich. Die Trendanalyse zeigt, dass auch hier die Bullen an Bord sind und den Kurs im Halbjahresvergleich um 50 Prozent steigern konnten.

Tagescharts vom 17.07.2026, Quelle: TWS

Autor: Thomas Canali

Veröffentlichungsdatum: 20.07.2026

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