Aufträge mit langer Laufzeit sind am Kapitalmarkt oft wertvoller als spektakuläre Einzelabschlüsse. Bei der Kontron AG (ISIN: AT0000A0E9W5) trifft beides zusammen. Mitte Juli meldete die Tochter Kontron Transportation die Verlängerung eines Rahmenvertrags mit einem europäischen Bahnbetreiber. Das Volumen liegt bei knapp 100 Millionen Euro. Der Vertrag umfasst jährlich beauftragte Wartungs- und Sicherheitsleistungen bis Ende 2035, mit einer Option auf Verlängerung bis 2040. Damit ist nicht nur ein Umsatz gesichert, sondern eine Kundenbeziehung über beinahe anderthalb Jahrzehnte. Gerade im Bahnsektor, ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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