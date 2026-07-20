Für die IBU-tec advanced materials AG (ISIN: DE000A0XYHT5) hängt viel an einer einzigen Baustelle. In Bitterfeld entsteht eine Produktionsanlage für LFP-Batteriematerial, die die bestehenden Kapazitäten des Unternehmens etwa verfünffachen soll. Mitte Juli meldete der Spezialist für thermische Verfahrenstechnik, dass der Aufbau weiterhin nach Plan verläuft. Logistikinfrastruktur, erweiterte Analytik und die Harmonisierung der IT-Systeme schreiten demnach gemäß Zeitplan voran. Zudem hat das Detail-Engineering für die Produktionsanlagen begonnen. Solche Zwischenmeldungen klingen unspektakulär, doch ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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