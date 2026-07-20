Bei der Birkenstock Holding plc (ISIN: JE00BS44BN30) richtet sich der Blick nun auf den 13. August 2026. An diesem Tag legt der Schuhhersteller die Zahlen für sein drittes Geschäftsquartal vor, das Ende Juni endete. Den Termin hatte das Unternehmen Mitte Juli bestätigt, veröffentlicht wird vor dem US-Börsenstart, begleitet von Telefonkonferenz und Webcast. Ein Terminhinweis allein bewegt keine Kurse. Er markiert aber den nächsten wichtigen Datenpunkt für eine Aktie, die seit dem Börsengang an der NYSE unter besonders genauer Beobachtung steht. Die spannende Frage lautet, ob die Marke ihr Wachstumstempo ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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