© Foto: Thomas Banneyer - dpaRyanair warnte am Montag, dass angeschlagene europäische Fluggesellschaften vor einem "schwierigen Winter" stehen. Die Aktie reagiert deutlich.Der Billigflieger meldete für das erste Quartal einen Gewinneinbruch von 34 Prozent. Der Grund: die Krise im Nahen Osten. Der Nettogewinn des Unternehmens sank im Zeitraum von April bis Juni auf 538 Millionen Euro, nachdem er im Vorjahreszeitraum noch bei 820 Millionen Euro gelegen hatte. Ryanair erklärte, dass 20 Prozent seines nicht abgesicherten Kerosinbedarfs von steigenden Treibstoffpreisen betroffen seien, zugleich senkte man die Ticketpreise um 6 Prozent. Außerdem stiegen die Betriebskosten um 11 Prozent auf 3,81 Milliarden Euro. Denn die …
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