Original-Research: Circus SE - von Montega AG



20.07.2026 / 11:21 CET/CEST

Veröffentlichung einer Research, übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group .

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Einstufung von Montega AG zu Circus SE Unternehmen: Circus SE ISIN: DE000A2YN355 Anlass der Studie: Update Empfehlung: Halten (zuvor: Kaufen) seit: 20.07.2026 Kursziel: 2,20 EUR (zuvor: 10,00 EUR) Kursziel auf Sicht von: 12 Monaten Letzte Ratingänderung: - Analyst: Bastian Brach

Guidance-Reset nach Herausforderungen in der Skalierung



Die Circus SE hat vergangene Woche ihre Prognose für das Geschäftsjahr 2026 deutlich gesenkt und erwartet nun Umsätze i.H.v. 5,2 Mio. EUR (zuvor 44-55 Mio. EUR).



Deutliche Senkung der Guidance: Statt der bislang erwarteten Umsatzerlöse von 44-55Mio. EUR rechnet das Unternehmen nun nur noch mit 5,2 Mio. EUR Umsatz, während sich das EBITDA mit rund -17 Mio. EUR ebenfalls deutlich schwächer entwickeln dürfte als bisher prognostiziert (-6 bis -8 Mio. EUR). Als Ursache nennt das Management die operativen Engpässe beim Hochlauf des Gesamtsystems. Insbesondere die Zutatenlogistik, der Personalaufwand für die Inbetriebnahme neuer Systeme sowie Wartungs- und Serviceprozesse hätten bislang noch nicht die notwendige Skalierung erreicht, um die angestrebten Unit Economics sicher zustellen. Vor diesem Hintergrund wurde entschieden, den Rollout zu verlangsamen und sich 2026 auf ausgewählte Referenzkunden im institutionellen sowie militärischen Bereich zu konzentrieren.



Aus unserer Sicht zeigt die Gewinnwarnung, dass die größte Herausforderung derzeit in der Skalierung des gesamten Ökosystems liegt. Das Unternehmen hatte ursprünglich einen sehr ambitionierten Hochlauf mit knapp 200 ausgelieferten Systemen im Jahr 2026 vorgesehen, welcher nun auf rund 50 Systeme für das laufende Jahr reduziert wurde. Die angekündigte Verschiebung zahlreicher Auslieferungen auf 2027ff. verdeutlicht, dass der Übergang von einer technologisch erfolgreichen Entwicklung hinzu einem industriell skalierbaren Geschäftsmodell deutlich anspruchsvoller verläuft alsursprünglich erwartet. Positiv werten wir, dass das Management die Problematik adressiert und den Fokus auf nachhaltige Unit Economics statt kurzfristiges Umsatzwachstum legt. Gleichzeitig reduziert die deutliche Prognosesenkung die mittelfristige Visibilität erheblich und erhöht das Risiko der Investment Story.



Anpassung unserer Prognosen: Vor dem Hintergrund der stark reduzierten Guidance sowie der aktuell eingeschränkten Visibilität haben wir unser Finanzmodell grundlegend überarbeitet. Für 2026 senken wir unsere Umsatzprognose von bislang 44,2 Mio. EUR auf 5,2 Mio. EUR und orientieren uns damit an der neuen Unternehmensguidance. Gleichzeitig verschiebt sich der erwartete Hochlauf der Auslieferungen deutlich nachhinten, sodass wir auch unsere Umsatzschätzungen für die Folgejahre erheblich reduzieren. Das ursprünglich für 2026 erwartete Umsatzniveau sehen wir nun erst im Jahr 2028 als realistisch erreichbar an. Die verzögerte Skalierung wirkt sich dementsprechend auch auf die Ergebnisentwicklung aus. Aufgrund der geringeren Hardwareauslieferungen und des später einsetzenden Hochlaufs der margenstarken Softwareerlöse verschiebt sich der Break-even entsprechend nach hinten, wenngleich wir die erwartete Kostenentwicklung ebenfalls reduzieren. Auf Basis unserer aktualisierten Planungen erwarten wir bis einschließlich 2030 weiterhin negative operative Ergebnisse und entsprechend negative Free Cashflows, wodurch sich perspektivisch eine Finanzierungslücke ergibt. Vor diesem Hintergrund dürfte die Sicherstellung der mittelfristigen Finanzierung eine der wichtigsten Aufgaben des neuen CFO Christian Bauer sein. Erst sobald Circus nachweisen kann, dass die operativen Engpässe nachhaltig behoben wurden und die Auslieferungszahlen wieder planmäßig steigen, sehen wir wieder Potenzial, unsere Prognosen schrittweise wieder anzuheben.



Alberts-Übernahme erweitert Produktportfolio sinnvoll: Parallel hat Circus die bereits angekündigte Übernahme des belgischen Food-Robotik-Unternehmens Alberts erfolgreich abgeschlossen. Die Transaktion erfolgt überwiegend über die Ausgabe von 1,2 Mio. neuen Aktien, ergänzt um eine erfolgsabhängige Barkomponente sowie einen Earn-out, der an zukünftige Systemverkäufe gekoppelt ist. Die neu ausgegebenen Aktien unterliegen einem 26-monatigen Lock-up bis September 2028 und begrenzen damit kurzfristigen Verkaufsdruck. Strategisch bewerten wir die Akquisition positiv. Alberts ergänzt das bestehende Portfolio um ein kompaktes Robotersystem für die automatisierte Zubereitung von Suppen, Pasta und Smoothies und erweitert damit das adressierbare Kundenspektrum insbesondere im Bereich kleinerer Retail- und Convenience-Standorte. Darüber hinaus bringt Alberts mehrere Patente, eine bestehende Kundenbasis in mehreren europäischen Ländern sowie ein erfahrenes Managementteam in den Konzern ein. Die Akquisition ist nun erstmals in unserem Modell berücksichtigt, ihr kurzfristiger finanzieller Beitrag bleibt aufgrund der aktuell noch niedrigen Umsatzbasis jedoch überschaubar.



Fazit: Die Gewinnwarnung stellt einen deutlichen Rückschlag für die Investment Story dar und macht sichtbar, dass die eigentliche Herausforderung von Circus im operativen Skalierungsprozess liegt. Kurzfristig bleibt die Visibilität entsprechend gering und dürfte maßgeblich von der Geschwindigkeit zukünftiger Auslieferungen abhängen. Gleichzeitig verfügt Circus weiterhin über eine technologisch überzeugende Plattform, einen attraktiven strukturellen Zielmarkt sowie erste namhafte Referenzkunden. Hinzu kommt mit Alberts eine sinnvolle Portfolioerweiterung, die zusätzliche Anwendungsfelder erschließt. Neben der erfolgreichen operativen Skalierung rückt nun jedoch auch die Finanzierungsseite stärker in den Fokus. Aufgrund der von unser warteten negativen operativen Ergebnisse und Cashflows bis 2030 sehen wir zusätzlichen Finanzierungsbedarf, den das Unternehmen in den kommenden Quartalen adressieren muss. Entscheidend für die weitere Kursentwicklung wird daher nicht nur sein, dass Circus die angekündigten operativen Verbesserungen erfolgreich umsetzt und den verschobenen Rollout ab 2027 realisieren kann, sondern auch, dass eine tragfähige Finanzierungslösung geschaffen wird. Bis die Visibilität über die weitere Entwicklung der Auslieferungen und der Finanzierung wieder deutlich ansteigt, dürfte die Aktie von einer erhöhten Unsicherheit und entsprechend hoher Volatilität geprägt bleiben. Wir nehmen daher einen Downgrade auf Halten vor und reduzieren unser Kursziel deutlich auf 2,20 EUR.







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Über Montega:



Die Montega AG ist eine innovative Investment-Banking-Boutique mit klarem Fokus auf den Mittelstand und agiert als Plattformanbieter für den Austausch zwischen börsennotierten Unternehmen und institutionellen Investoren. Montega erstellt hochwertiges Equity Research, veranstaltet vielfältige Kapitalmarktevents im In- und Ausland und bietet eine umfassende Unterstützung bei Eigen- und Fremdkapitalfinanzierungen. Die Mission: Emittenten und Investoren zusammenbringen und für Transparenz im Börsenumfeld sorgen. Dabei konzentriert sich Montega auf jene Marktteilnehmer, deren Sprache die Mittelstandsexperten am besten beherrschen: Small- und MidCaps auf der einen sowie Vermögensverwalter, Family Offices und Investment-Boutiquen mit einem Anlagefokus im Nebenwertebereich auf der anderen Seite.



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