Durch die Aufspaltung von Honeywell ist einer der weltweit führenden Luftfahrtkonzerne entstanden. Eine Gelegenheit?Den vollständigen Artikel lesen ...
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