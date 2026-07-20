Nach unserem Bericht über die Stornierung zahlreicher Wertpapiergeschäfte im Direkthandel mit der Société Générale hat die Resonanz innerhalb der sharedealsPlus-Community ein erhebliches Ausmaß angenommen. Zahlreiche betroffene Anleger haben sich inzwischen gemeldet und ihre Unterlagen zur Verfügung gestellt. Die Fälle soll nun von einer auf Bank- und Kapitalmarktrecht spezialisierten Anwaltskanzlei strukturiert erfasst und ausgewertet werden. Nach ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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