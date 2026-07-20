Für die Aktionäre der Marinomed Biotech AG (ISIN: ATMARINOMED6) hat sich die Lage in der vergangenen Woche noch einmal deutlich verschärft. Das österreichische Biotechunternehmen teilte am späten Abend des 16. Juli mit, dass es ein gerichtliches Sanierungsverfahren ohne Eigenverwaltung beantragen will. Damit gibt das Management einen erheblichen Teil der Kontrolle ab, denn die Führung des Verfahrens liegt dann nicht mehr in den Händen des Vorstands. Auslöser ist ein Rückschlag, der von außen kam. Der bereits im November 2024 gerichtlich genehmigte Sanierungsplan lässt sich nach Unternehmensangaben ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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