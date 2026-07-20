Die UBS bestätigt ihre Kaufempfehlung für Siemens Energy und erhöht das Kursziel von 190 auf 210 Euro. Grundlage sind um rund 11 % höhere EBITA-Schätzungen für 2026 bis 2029, getragen von der anhaltend starken Nachfrage nach Gasturbinen und Netztechnik. Der Konzern selbst hat seinen langfristigen Ausblick für den Gasturbinenmarkt um rund 20 % auf durchschnittlich 110 bis 120 GW pro Jahr (2025-2035) angehoben. Die Analysten erwarten, dass Siemens Energy das Jahr 2026 mit rund 100 GW an Auftragsbestand und Produktionsslots abschließt und 2027 mehr als 40 GW an Neuaufträgen verbuchen kann. Da das weltweite Angebot bis 2030 mit rund 95 GW unter der Nachfrage liegen dürfte, rechnen sie weiterhin mit hoher Preissetzungsmacht.



Für das dritte Quartal erwartet die UBS Auftragseingänge rund 2 % über dem Konsens, insbesondere bei Gas Services (+5 %) und Grid (+7 %). Auch beim EBITA sehen die Analysten in beiden Sparten ein Aufwärtspotenzial von durchschnittlich 4 %. Zudem könnte Siemens Gamesa im Quartal die Gewinnschwelle erreichen. Ein freier Cashflow von rund 2 Mrd. Euro im dritten Quartal bzw. 6,4 Mrd. Euro nach neun Monaten könnte darüber hinaus den Spielraum für höhere Aktienrückkäufe erhöhen. Trotz eines erwarteten EBITA-Wachstums von 43 % p.a. zwischen 2025 und 2028 wird die Aktie für 2028 weiterhin mit einem rund 10 %igen Bewertungsabschlag zum Sektor gehandelt.





© 2026 Bernecker Börsenbriefe