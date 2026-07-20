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WKN: 920876 | ISIN: GB0006731235 | Ticker-Symbol: AFO1
Tradegate
20.07.26 | 09:31
24,000 Euro
-0,83 % -0,200
Branche
Nahrungsmittel/Agrar
Aktienmarkt
FTSE-100
STOXX Europe 600
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ASSOCIATED BRITISH FOODS PLC Chart 1 Jahr
5-Tage-Chart
ASSOCIATED BRITISH FOODS PLC 5-Tage-Chart
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23,80024,00009:35
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5-Tage-Chart
ASSOCIATED BRITISH FOODS
ASSOCIATED BRITISH FOODS PLC Chart 1 Jahr
Unternehmen / AktienKurs%
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