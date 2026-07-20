Am Freitagabend schickte das Bundeswirtschaftsministerium sowohl den Entwurf für die EEG-Novelle 2027 als auch für das Netzpaket in die Länder- und Verbändeanhörung. Die Erneuerbaren-Branche wartete seit Monaten auf die finalen Entwürfe von Bundeswirtschaftsministerin Katherina Reiche (CSU), nachdem es bereits zu Jahresbeginn einen Leak der Entwürfe gab, die einen großen Sturm der Entrüstung auslösten. Nun also liegen die Entwürfe vor, die dann wohl auch zeitnah im Kabinett abgesegnet werden. Ganze drei Werktage gewährt das Ministerium Ländern und Verbänden für ihre Stellungnahmen. Im Kern ähneln ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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