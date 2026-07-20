© Foto: SOPA Images - picture alliance / Sipa USAPrysmian sichert sich einen Milliardenvertrag mit Molex, baut die Produktion massiv aus und setzt auf den boomenden Markt für KI-Rechenzentren.Der Kabel- und Glasfaserspezialist Prysmian baut sein Geschäft mit digitalen Lösungen deutlich aus. Das Unternehmen hat nach eigenen Angaben mit Molex, einem Unternehmen des US-Konzerns Koch, einen Vertrag mit einer Laufzeit von bis zu zehn Jahren abgeschlossen. Das Auftragsvolumen kann bis zu 5,5 Milliarden Euro erreichen. Zusätzlich erhält Prysmian eine Vorauszahlung von 550 Millionen Euro. Die Vereinbarung umfasst die Lieferung von optischen Kabeln für den Einsatz innerhalb von Rechenzentren. Sie ist Teil weiterer Verträge und kommerzieller …
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