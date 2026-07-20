Die SAP Aktie steht vor den Halbjahreszahlen im Fokus der Anleger. Erwartet werden starke Impulse aus dem Cloud Geschäft, zugleich rücken die operative Marge, geopolitische Risiken und neue Prioritäten bei künstlicher Intelligenz in den Vordergrund. Morningstar sieht für die Aktie weiter attraktives Potenzial.Cloud Geschäft bleibt der wichtigste Treiber Vor der Vorlage der Quartalszahlen schauen Investoren besonders auf das Cloud Wachstum. ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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