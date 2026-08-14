Die Spekulationen rund um eine mögliche Übernahme des US-Softwarekonzerns Workday haben am Freitag im frühen Handel auch die europäischen Software-Titel kräftig nach oben gezogen. So sprang die SAP-Aktie um knapp fünf Prozent hoch und erreichte damit den höchsten Stand seit Beginn des Jahres.Noch deutlicher fiel die Reaktion bei einem MDAX-Titel aus: Nemetschek führte die Gewinnerliste mit einem Kursplus von fast zehn Prozent an. Auch im branchenweiten europäischen Technologie-Index rangierten Softwaretitel ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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