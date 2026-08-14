Die SAP-Aktie dreht am Freitag richtig auf. Der Kurs steigt um über +5% auf rund 185 € und setzt damit die starke Erholung der vergangenen Wochen fort. Vom Tief bei knapp 128 € hat sich die Aktie inzwischen weit entfernt. Noch wichtiger ist aber, dass der Kurs mehrere Marken zurückerobert hat, an denen die Erholung zuvor ins Stocken geraten war. SAP lässt die alte Handelsrange hinter sich Charttechnisch hat sich das Bild bei SAP in kurzer Zeit deutlich ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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