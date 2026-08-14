Anzeige
Mehr »
Freitag, 14.08.2026 - Börsentäglich über 12.000 News
Die Bohrungen sind fast abgeschlossen. Was jetzt kommt, könnte noch wichtiger sein
Anzeige

Indizes
Kurs
%		News
24 h / 7 T		Aufrufe
7 Tage

Aktien
Kurs
%		News
24 h / 7 T		Aufrufe
7 Tage

Xetra-Orderbuch

Fonds
Kurs
%

Devisen
Kurs
%

Rohstoffe
Kurs
%

Themen
Kurs
%

Erweiterte Suche

WKN: 716460 | ISIN: DE0007164600 | Ticker-Symbol: SAP
Xetra
14.08.26 | 11:57
183,42 Euro
+4,58 % +8,04
Branche
Software
Aktienmarkt
Deutschland 40
Prime Standard
Europa 50
Eurozone 50
Deutschland Tech 30
Europa 600
1-Jahres-Chart
SAP SE Chart 1 Jahr
5-Tage-Chart
SAP SE 5-Tage-Chart
RealtimeGeldBriefZeit
183,60183,6812:12
183,62183,6612:12
Dow Jones News
14.08.2026 10:57 Uhr
322 Leser
Artikel bewerten:
(1)

MÄRKTE EUROPA/DAX notiert fester - SAP mit deutlichem Plus

DJ MÄRKTE EUROPA/DAX notiert fester - SAP mit deutlichem Plus

DOW JONES--Die europäischen Aktienmärkte am Freitag im Verlauf mehrheitlich im Plus, nachdem die zuletzt moderat ausgefallenen US-Inflationsdaten den S&P-500 am Vortag auf ein neues Allzeithoch getrieben haben. Zwischen den Auswirkungen des Iran-Krieges auf die Energiepreise und einem neuen Fed-Chef, dem die Wall Street eine restriktivere Haltung als seinem Vorgänger zutraut, waren Inflation und hohe Zinsen zuletzt wieder als Hauptsorgen der Anleger in den Vordergrund gerückt. "Sich verändernde Erwartungen an die Fed-Politik könnten phasenweise zu Volatilität an den Aktienmärkten beitragen, wir gehen jedoch davon aus, dass sich die globale Aktienrally fortsetzen wird", so Ulrike Hoffmann-Burchardi, Global Head of Equities beim UBS Chief Investment Office.

Der DAX legt um 0,6 Prozent auf 26.459 Punkte zu und profitiert dabei von dem Plus in SAP von 5,2 Prozent. Der Euro-Stoxx-50 gewinnt 0,1 Prozent auf 6.553 Punkte und wird von der Schwäche bei den Versorgern ausgebremst. Brent legt um 1,5 Prozent auf 88,40 Dollar je Fass zu, der Euro steigt leicht auf 1,1553 Dollar. Nachdem die Berichtssaison ihren Höhepunkt überschritten hat, droht in der kommenden Woche ein Nachrichtenvakuum.

Die Aktie von SAP ist der bisherige DAX-Tagesgewinner. Hier stützt das Gebot für den US-Wettbewerber Workday, heißt es aus dem Handel. Dort soll die Private-Equity-Gesellschaft Silver Lake jüngsten Berichten zufolge Gespräche über eine Übernahme des Anbieters von HR-Software führen. Ein solcher Schritt werde auch dahingehend interpretiert, dass die mit Blick auf die KI-Modelle abgestürzten Multiples der Software-Unternehmen ihren Boden gefunden haben - eben auch SAP. Die Jefferies-Analysten sehen zahlreiche Gründe, warum Silver Lake an einer Übernahme von Workday interessiert sein könnte. Aber auch Rheinmetall steigen um 3,9 Prozent, während Eon 5,2 Prozent verlieren.

Talanx erhöht Ausblick nach Rekord-Halbjahr

Talanx (+5,3%) hat im ersten Halbjahr von einem höheren Kapitalanlageergebnis, einer geringeren Großschadensbelastung und Rekordergebnissen in allen Geschäftsbereichen profitiert. Der Versicherungskonzern steigerte seinen Gewinn stärker als erwartet und wird zuversichtlicher für das Gesamtjahr. Für das laufende Jahr rechnet Talanx nun mit einem Konzernergebnis von "deutlich über" 2,7 Milliarden Euro. Bislang war der Konzern von rund 2,7 Milliarden Euro nach 2,48 Milliarden Euro im Vorjahr ausgegangen.

Nachdem der Wind- und Solarparkentwickler Energiekontor am Donnerstagmorgen noch die 2026er Ziele bestätigt hatte, wurden diese am Abend einkassiert. Das "Timing" der Gewinnwarnung nur wenige Stunden nach Vorlage des Halbjahrsberichts sei "extrem unglücklich" und erscheine "schwer nachvollziehbar", kommentiert die DZ Bank. Die Gewinnwarnung zeige, wie schwierig planbar das Projektentwicklungsgeschäft im Bereich Onshore-Wind sei, merken die Analysten an. Sie rechnen mit deutlichen Auswirkungen auf die Gewinnschätzungen. Die Aktie knickt um 15,2 Prozent ein.

Für die Norma-Aktie geht es um 6,1 Prozent nach oben. Hier stützt der angekündigte Aktienrückkauf von bis zu 9,3 Millionen Aktien zum Preis von 22,35 Euro je Aktie für rund 208 Millionen Euro zurückkaufen. "Mit diesem zweiten Aktienrückkauf möchten wir die angekündigte Kapitalrückführung abschließen", sagte Vorstandschefin Birgit Seeger. "Die Prämie von 25,47 Prozent auf den Mittelwert der Schlusskurse in den letzten drei Monaten halten wir für angemessen." Ein erstes Programm in Höhe von rund 53 Millionen Euro war im Frühjahr abgeschlossen worden.

Als "uneinheitlich" stufen die Analysten von Jefferies die Zahlen von Adesso zum zweiten Quartal ein. Der Umsatz habe bei 396 Millionen Euro gelegen und damit um rund 12 Prozent gegenüber dem Vorjahr zugelegt, überwiegend organisch. Die FactSet-Konsensprognose sei damit um rund 3 Prozent übertroffen worden. Das EBITDA habe dagegen bei 18,8 Millionen Euro gelegen, was einem Minus von 9 Prozent gegenüber dem Vorjahr entsprochen habe und die Konsensprognose von 22,8 Millionen verfehlt habe. Die Kapazitätsauslastung habe sich ab Mitte des zweiten Quartals deutlich verbessert. Trotz einer etwas geringeren Personalauslastung im ersten Halbjahr 2026 habe sich die Rentabilität nur geringfügig erhöht. Die Aktie legt um 5,3 Prozent zu. 

=== 
INDEX          zuletzt +/- %  +/- abs. Schluss Vortag +/- % YTD 
Euro-Stoxx-50      6.552,62  +0,1    7,15    6.545,47    13,1 
Stoxx-50        5.516,56  -0,2   -10,78    5.527,34    12,2 
DAX          26.459,06  +0,6   159,32    26.299,74    8,0 
MDAX          32.505,50  +0,8   240,64    27.039,42    6,2 
TecDAX         4.123,64  +1,5   60,52    3.091,28    13,8 
SDAX          18.622,39  +0,4   69,32    13.062,07    8,4 
FTSE          10.732,11  -0,4   -40,56    10.772,67    8,0 
CAC           8.634,15  -0,2   -16,41    8.650,56    5,9 
SMI          14.414,22  -0,4   -60,91    14.475,13    8,6 
ATX           6.707,65  -0,3   -20,53    6.728,18    25,9 
 
DEVISEN         zuletzt +/- %  +/- abs. Schluss Vortag Do, 18:22 
EUR/USD          1,1553  +0,2   0,0026     1,1527   1,1525 
EUR/JPY          183,91  +0,0   0,0400     183,87  183,7500 
EUR/CHF          0,9398  +0,2   0,0015     0,9383   0,9377 
EUR/GBP          0,8547  0,0   0,0000     0,8547   0,8546 
USD/JPY          159,16  -0,2  -0,3200     159,48  159,4300 
GBP/USD          1,3514  +0,2   0,0029     1,3485   1,3482 
USD/CNY          6,7417  -0,0  -0,0011     6,7428   6,7428 
USD/CNH          6,742  -0,0  -0,0021     6,7441   6,7452 
AUS/USD          0,7072  +0,3   0,0018     0,7054   0,7052 
Bitcoin/USD      62.889,39  -0,8  -478,67    63.368,06 63.484,05 
 
ROHÖL          zuletzt +/- %  +/- abs. Schluss Vortag 
WTI/Nymex         82,90  +2,0    1,65      81,25 
Brent/ICE          88,4  +1,5    1,33      87,07 
 
Metalle         zuletzt +/- %  +/- abs. Schluss Vortag 
Gold          4.344,78  -0,1   -5,38    4.350,16 
Silber           64,60  +0,2    0,14      64,46 
Platin         1.725,68  +0,5    8,15    1.717,53 
(Angaben ohne Gewähr) 
===

Kontakt zum Autor: maerkte.de@dowjones.com

DJG/thl/ros

(END) Dow Jones Newswires

August 14, 2026 04:21 ET (08:21 GMT)

Copyright (c) 2026 Dow Jones & Company, Inc.

© 2026 Dow Jones News
Achtung, Korrektur!
Die Börsen laufen heiß. Trotz geopolitischer Krisen und steigender Zinsen klettern viele Indizes weiter Richtung Allzeithoch. Doch unter der Oberfläche zeigen sich erste Risse: Der Abverkauf bei Halbleiter-, KI- und Space-Aktien macht deutlich, wie schnell sich die Stimmung drehen kann.

Besonders gefährlich ist die aktuelle Gemengelage aus schwacher Saisonalität, dünner Liquidität in den Sommermonaten und historisch hohen Bewertungen. Selbst vermeintlich sichere Blue Chips sind inzwischen teuer bewertet und damit anfällig für Korrekturen. Gleichzeitig liefern technische Indikatoren erste Warnsignale. So werden viele Rekordstände nicht mehr bestätigt.

Für Anleger steigen die Risiken spürbar. Wer jetzt nicht genauer hinschaut, läuft Gefahr, auf dem falschen Fuß erwischt zu werden.

In unserem aktuellen Spezialreport zeigen wir fünf Aktien, bei denen die Abwärtsrisiken besonders hoch sind – und wo sich Gewinnmitnahmen oder sogar Short-Strategien anbieten könnten.

Jetzt den kostenlosen Report sichern – bevor die Korrektur Fahrt aufnimmt!
Hier klicken
Werbehinweise: Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers. Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.