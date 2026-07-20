Washington / Teheran - Im Iran-Krieg haben die USA die neunte Nacht in Folge Ziele in der Islamischen Republik bombardiert. Teheran meldete Explosionen in mehreren Landesteilen und reagierte wieder mit Vergeltungsangriffen auf Bahrain und Kuwait. Inmitten der Attacken gibt es erstmals seit Tagen aber auch wieder Zeichen für eine mögliche diplomatische Annäherung. Das US-Militär teilte nach der jüngsten Angriffswelle am Morgen mit, man habe im Iran ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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