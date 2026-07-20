Die Oracle-Aktie ist seit ihrem Hoch im Juni bei rund 250 US$ kräftig unter Druck geraten. Am Montag notiert sie aktuell bei 126,50 US$ und hat damit nahezu die Hälfte ihres Wertes eingebüßt. Stellt das aktuelle Kursniveau nun eine attraktive Einstiegsgelegenheit dar? KI: Fluch und Segen zugleich Oracle entwickelt sich zunehmend zu einem der großen KI-Profiteure. Weltweit betreibt der Konzern rund 160 Rechenzentren (Oracle Cloud Infrastructure), ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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