Die Aktie notiert unter ihrem Ausgabepreis, rund 100 Milliarden US-Dollar Börsenwert sind weg. Nun soll ein neuer Starship-Test das Vertrauen retten. Der nächste Fehler könnte teuer werden. SpaceX setzt auf neue Aufträge und einen erfolgreichen Starship-Test, um den Kursverfall zu bremsen. Laut dem Wall Street Journal verhandelt der Konzern mit dem Verteidigungsministerium der Vereinigten Staaten über KI-Rechenleistung. Das Unternehmen arbeitet bereits umfangreich für ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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