EQS Vorabbekanntmachung Finanzberichte: PSI Software SE
/ Vorabbekanntmachung über die Veröffentlichung von Rechnungslegungsberichten
Hiermit gibt die PSI Software SE bekannt, dass folgende Finanzberichte veröffentlicht werden:
Berichtsart: Finanzbericht (Halbjahr/Q2)
Sprache: Deutsch
Veröffentlichungsdatum: 31.07.2026
Ort: https://www.psi.de/Bericht_Q2_2026.pdf
Sprache: Englisch
Veröffentlichungsdatum: 31.07.2026
Ort: https://www.psi.de/Report_Q2_2026.pdf
20.07.2026 CET/CEST Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.
|Sprache:
|Deutsch
|Unternehmen:
|PSI Software SE
|Dircksenstraße 42-44
|10178 Berlin
|Deutschland
|Internet:
|www.psi.de
|LEI Code:
|529900OS5AIRXC3T2J37
|Ende der Mitteilung
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2368634 20.07.2026 CET/CEST
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