20. Juli 2026 / IRW-Press / Orestone Mining Corp. (TSX Venture Exchange Symbol: ORS) (OTC Pink: ORESF) (FWB: O2R2) ("Orestone" oder das "Unternehmen") freut sich mitzuteilen, dass mittlerweile Anschlussexplorationsarbeiten in den vor Kurzem entdeckten Goldzonen Tom East und Kelly entlang des Goldtrends Francisca im Gange sind. Die aktuellen Arbeiten konzentrieren sich auf die Erweiterung der Ausdehnung der Mineralisierung und die Abgrenzung vorrangiger Bohrziele im Vorfeld des Bohrprogramms des Unternehmens. Das 23 Quadratkilometer große Gold-Silber-Projekt Francisca in der Provinz Salta im Nordwesten von Argentinien, das über Schotterstraßen abseits der asphaltierten Nationalstraße RTE 51 erreichbar ist, befindet sich rund 80 Kilometer nordwestlich der Stadt Salta.

Mineralisierter Oxid-Gold-Stockwork-Trend

Der Goldtrend Francisca erstreckt sich nunmehr über eine Streichlänge von 1.500 Metern in Richtung Nordwesten, wo an zahlreichen Stellen ein Oxid-Gold-Silber-System mit Ausbissen an der Oberfläche festzustellen ist: in der Goldzone North, der Goldzone South, der Goldzone Kelly und der Goldzone Tom East (Stockwork-, Erzgang-, Brekzien- und epithermale Gangsysteme).

Die ausstreichenden Zonen befinden sich innerhalb einer 500 bis 1.000 Meter breiten Zone aus stark mit Hornfels alterierten Sedimenten und werden zusätzlich durch eine 1.700 Meter lange und 500 bis 700 Meter breite mittels induzierter Polarisation (IP) ermittelter Aufladbarkeitsanomalie von 7,9 Millivolt/Volt (mV/V) definiert, die offenbar mit einer Gold-Silber-Mineralisierung in Zusammenhang steht.

Mehrere große, stark ausgeprägte IP-Aufladbarkeitsanomalien von bis zu 20 mV/V deuten auf das Potenzial für einen größeren, verdeckten, sulfidisch mineralisierten Gold-Porphyr hin. Der Oxid-Gold-Quarz-Limonit- Stockwork-Trend ist mit intrusiven Quarz-Feldspat-Porphyrgängen und einer intensiven Serizit-Ton-Alteration entlang eines in Nordwestrichtung verlaufenden Verwerfungssystems vergesellschaftet.

Goldentdeckung bei Tom East - Im Rahmen des kürzlich durchgeführten Phase-I-Explorationsprogramms ergaben manuelle Schürfgrabenproben bis zu einer Tiefe von 1,3 Metern im Prospektionsgraben 6B in weichem, tonhaltigem, alteriertem Kolluvium, vermischt mit chalzedonischem Quarz, einen Gehalt von 4,45 g/t Gold auf 21 Metern (siehe Pressemitteilung vom 26. Juni 2026).

Zur genaueren Abgrenzung dieses überaus höffigen Ziels hat Orestone ein eingehendes Bodenprobenahmeprogramm in die Wege geleitet, das ein Raster von 200 Metern mal 200 Metern abdeckt. Die Probenahmen erfolgen in 0,5 Meter tiefen Gruben auf einem 20 mal 20 Meter großen Raster und sollen detaillierte geologische Informationen liefern, die zur Ermittlung von Bohrzielen beitragen werden.

Die Entdeckung Tom East befindet sich etwa 120 Meter nordöstlich der Goldzone South und es wird angenommen, dass sie ein mögliches epithermales Gangsystem an der Flanke des Porphyrs Francisca darstellt, das entlang einer parallelen nach Nordwesten streichenden Struktur etwas östlich der IP-Aufladbarkeitsanomalie Francisca lokalisiert ist.

Goldzone Kelly - In der Goldzone Kelly, 250 Meter entlang des Streichens der Goldzone South, werden weitere Kartierungen und Probenahmen absolviert. Es wird angenommen, dass Kelly eine Erweiterung der Goldzone South ist. Geologische Erkundungskartierungen und weit auseinander liegende Gesteinssplitterprobenahmen haben eine in Ost-West-Richtung streichende Quarz-Limonit-Erzgang-Stockwork-Zone mit Hornfelssedimenten mit ausgeprägter Serizitalteration auf einer Mächtigkeit von 50 Metern mit 0,37 g/t Gold und 2,15 g/t Silber definiert. Die Goldzone Kelly ist nach Norden, Süden und Westen offen (siehe Pressemitteilung vom 26. Juni 2026).

Das Stockworksystem steht mit nach Nordwesten streichenden Porphyrgängen mit Verkieselung und Serizitalteration in Zusammenhang, die auf einer Streichlänge von 500 Metern kartiert wurden. Die mineralisierte Zone ist von einer 600 Meter breiten Anomalie der IP-Aufladbarkeit von mehr als 7,9 mV/V unterlagert.

David Hottman, Chairman und CEO von Orestone Mining Corp., sagt dazu: "Die Explorationsarbeiten im Gold-Silber-Projekt Francisca belegen erneut das Größen- und Wachstumspotenzial dieses sich abzeichnenden mineralisierten Systems. Die Entdeckung Tom East, die unter anderem Schürfgrabungsergebnisse von 4,45 g/t Gold auf 21 Metern geliefert hat, bestärkt uns in unserer Überzeugung, dass bei Francisca ein robustes und weitläufiges Goldsystem vorliegt, das sich entlang eines 1,5 Kilometer langen Trends erstreckt. Durch die Zusammenführung der Daten aus modernen geologischen Kartierungen, geochemischen Untersuchungen und geophysikalischen Vermessungen ermitteln wir effizient hochwertige Bohrziele und tragen zugleich unserer disziplinierten, kostengünstigen Explorationsstrategie Rechnung. Francisca und unsere anderen Projekte eignen sich gut für eine ganzjährige Exploration."

Gary Nordin, P.Geo, Direktor des Unternehmens, ist eine qualifizierte Person im Sinne der Vorschrift National Instrument 43-101. Herr Nordin hat die technischen Informationen in dieser Pressemitteilung geprüft und genehmigt.

Orestone Mining Corp. ist ein finanzstarkes kanadisches Unternehmen, das über ein Führungsteam mit internationaler Erfahrung verfügt. Das Board of Directors und das Führungsteam verfügen über Erfahrung in allen Bereichen des Bergbaugeschäfts und waren bereits an zahlreichen betrieblichen und projektbezogenen Erfolgen beteiligt. Orestones Projektportfolio umfasst Projekte mit Gold-, Silber- und Kupfervorkommen in Kanada und Argentinien. Wir haben uns im Goldprojekt Francisca in der argentinischen Provinz Salta für die nächste Zeit zum Ziel gesetzt, eine Goldoxidlagerstätte zu definieren, die im Tagebau erschlossen werden kann. Das in Alleinbesitz befindliche Gold-Kupfer-Projekt Captain in British Columbia (Kanada) beherbergt ein großes, gold-dominiertes Porphyrsystem, das über die erforderlichen Genehmigungen für 79 Bohrstandorte verfügt. Beide Projekte sind über Straßen erreichbar und eignen sich für eine ganzjährige Exploration.

Um mehr über das Unternehmen zu erfahren und über Unternehmensentwicklungen auf dem Laufenden zu bleiben, besuchen Sie unsere Website unter www.orestone.ca und melden Sie sich für unsere E-Mail-Updates für Investoren an oder senden Sie uns eine E-Mail an mailto:info@orestone.ca.

IM NAMEN VON ORESTONE MINING CORP.

David Hottman

CEO

Für weitere Informationen:

David Hottman

604-629-1929

mailto:info@orestone.ca

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