© Foto: AMC TheatersDie Kinokette AMC Entertainment hat im zweiten Quartal überraschend einen bereinigten Gewinn erzielt und mit einem Rekordumsatz die Erwartungen der Wall Street übertroffen. Kassenschlager wie "The Super Mario Galaxy Movie" und "Obsession" sorgten für einen deutlichen Anstieg der Ticketverkäufe für die Ur-Meme-Aktie. 2021 hatten die selbsternannten "Apes" der Reddit-Community die Anteilsscheine zu einem gewaltigen Short Squeeze geführt. Die Aktien legten im frühen Handel am Montag um rund 16 Prozent zu. Die Kinobranche ist mit einem deutlich umfangreicheren Angebot an Filmstarts in das Jahr 2026 gestartet, nachdem sie jahrelang unter den Folgen der Pandemie und der Streiks in Hollywood …
Enthaltene Werte: US00165C3025Den vollständigen Artikel lesen
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