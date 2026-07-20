Mehr Tempo haben bereits seit Monaten praktisch alle gefordert, die in irgendeiner Weise von der anstehenden EEG-Novelle und dem sogenannten Netzpaket betroffen sind. Dass es allerdings, nachdem das zuständige Bundesministerium für Wirtschaft und Energie (BMWE) nun endlich die Verbändeanhörung gestartet hat, derart schnell gehen soll, ruft Kopfschütteln hervor: Ganze drei Werktage hat das Ministerium eingeräumt. "Nicht akzeptabel" sei diese Frist, kritisiert Kerstin Andreae, Vorsitzende der Hauptgeschäftsführung beim Bundesverband der Energie- und Wasserwirtschaft (BDEW): "Solche Regelungen von ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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