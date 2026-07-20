Advanced Micro Devices (AMD): Heißes Pullback-Setup im Check!

Bringt das Mega-Event "Advancing AI" bahnbrechende Updates?

Rückblick

AMD hat im Jahr 2026 eine beeindruckende Performance hingelegt und markierte Ende Juni ein neues All-Time-High bei knapp 585 USD. Nach dem Erreichen des Höchststandes kam es im Juli zu Gewinnmitnahmen und einer Abkühlung. Der Kurs korrigierte dynamisch nach unten und hat punktgenau den EMA 50 im Bereich von ca. 475 getestet.

AMD-Aktie: Chart vom 17.07.2026, Kürzel: AMD, Kurs: 514.98 USD, Tageschart Quelle: TWS

Mögliches bullisches Szenario

Das Setup zielt darauf ab, den Dip am gleitenden Durchschnitt zu kaufen, sobald die Aktie wieder Stärke zeigt. Die orange Linie dient hierbei als Bestätigungs-Trigger. Zur Risikobegrenzung liegt ein Stop-Loss direkt unter der Kerze von Freitag. Geht der Plan auf, wird die Trendfortsetzung in Richtung des alten Hochs und darüber hinaus in den Bereich von 600 USD anvisiert.

Mögliches bärisches Szenario

Das entscheidende Signal für die Bären wäre ein nachhaltiger Schlusskurs unter der Freitags-Kerze. Wenn der Kurs diese Zone dynamisch nach unten durchbricht, wechselt das psychologische Sentiment. Die Käufer, die am EMA 50 eingestiegen sind, geraten unter Druck und müssen ihre Positionen per Stop-Loss glattstellen, was zusätzlichen Verkaufsdruck erzeugt.

Meinung

Schon in wenigen Tagen findet AMDs wichtigste KI-Konferenz (Advancing AI 2026) des Jahres statt. Marktteilnehmer erwarten hier bahnbrechende Updates von CEO Dr. Lisa Su. Es wird spekuliert, dass AMD Details zu den neuen Server-Chips nennt, die auf dem hochentwickelten TSMC 2nm-Verfahren basieren. Der Chip-Hersteller drückt beim Tempo im Rechenzentren-Bereich enorm aufs Gaspedal.



Quellennachweise, Mögliche Interessenskonflikte, Meinung und sonstige Daten

Aktuelle Marktkapitalisierung: 808.39 Mrd. USD

Durchschnittsvolumen der letzten 20 Tage: 13.95 Mrd. USD

Meine Meinung zu AMD ist bullisch

Quellennachweis: Berichterstattung von Nachrichtenagenturen, Finanzportalen und offiziellen Pressemitteilungen des Unternehmens

Autor: Wolfgang Zussner

Veröffentlichungsdatum: 20.07.2026

Hinweis auf mögliche Interessenkonflikte

Personen, die Anlageempfehlungen erstellen und weitergeben, sind nach der Verordnung (EU) 596/2014 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 16. April 2014 über Marktmissbrauch (Marktmissbrauchsverordnung) verpflichtet, alle Beziehungen und Umstände offenzulegen, bei denen damit gerechnet werden kann, dass sie die Objektivität der Empfehlung beeinträchtigen. Dies umfasst insbesondere Interessen oder Interessenkonflikte aller Personen, die die Information erstellt haben bzw. an der Erstellung beteiligt waren.

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In diesem Zusammenhang weisen wir auf folgendes hin:

Es liegt ein Interessenskonflikt vor, weil der Ersteller dieser Anlageempfehlung Positionen in AMD hält. Dadurch unterliegen wir bei dieser Empfehlung einem Interessenkonflikt zwischen unserem Anspruch, einer unvoreingenommenen Empfehlung zu veröffentlichen, und der Möglichkeit von einer durch die Publikation resultierenden Kursentwicklung zu profitieren.

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