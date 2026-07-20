Original-Research: Cardiol Therapeutics Inc - from First Berlin Equity Research GmbH



20.07.2026 / 16:41 CET/CEST

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Classification of First Berlin Equity Research GmbH to Cardiol Therapeutics Inc Company Name: Cardiol Therapeutics Inc ISIN: CA14161Y2006 Reason for the research: Update Recommendation: Buy from: 20.07.2026 Target price: USD 7.50 Target price on sight of: 12 months Last rating change: - Analyst: Christian Orquera

First Berlin Equity Research has published a research update on Cardiol Therapeutics Inc. (ISIN: CA14161Y2006). Analyst Christian Orquera reiterated his BUY rating and maintained his USD 7.50 price target.



Abstract:

Cardiol announced the peer-reviewed publication of the complete Phase II MAvERIC dataset in the Journal of the American Heart Association (JAHA), one of the world's leading cardiovascular journals. The publication confirms the previously reported efficacy and safety results while providing the complete scientific analysis underpinning the ongoing pivotal Phase III MAVERIC trial in recurrent pericarditis (RP). Specifically, it confirms the previously disclosed median time to pain relief of five days, reduction in mean pain score from 5.8 to 2.1 after eight weeks, CRP normalisation in 80% of patients with elevated baseline CRP, that 71% of patients remain recurrence-free during the extension period and a reduction in pericarditis episodes per year from 5.8 to 0.9 (~84% reduction), together with a favourable safety profile. While the publication contains no material new efficacy data, peer-reviewed publication in JAHA provides independent scientific validation of the Phase II programme and additional clinical context ahead of completion of the Phase III MAVERIC enrolment expected in Q3/26 and the subsequent Phase III read-out (FBe: Q1/27). We reiterate our Buy recommendation and USD7.50 price target (upside of >500%).



First Berlin Equity Research hat ein Research Update zu Cardiol Therapeutics Inc. (ISIN: CA14161Y2006) veröffentlicht. Analyst Christian Orquera bestätigt seine BUY-Empfehlung und bestätigt sein Kursziel von USD 7,50.



Zusammenfassung:

Cardiol gab die Veröffentlichung des vollständigen Datensatzes der Phase-II-Studie MAvERIC in einer von Fachkollegen begutachteten Ausgabe des 'Journal of the American Heart Association' (JAHA), einer der weltweit führenden Fachzeitschriften für Herz-Kreislauf-Erkrankungen, bekannt. Die Veröffentlichung bestätigt die zuvor berichteten Wirksamkeits- und Sicherheitsergebnisse und liefert gleichzeitig die vollständige wissenschaftliche Analyse, auf der die laufende zulassungsrelevante Phase-III-Studie MAVERIC zur rezidivierenden Perikarditis (RP) basiert. Insbesondere bestätigt sie die zuvor bekannt gegebene mediane Zeit bis zur Schmerzlinderung von fünf Tagen, die Senkung des mittleren Schmerzscores von 5,8 auf 2,1 nach acht Wochen, die Normalisierung des CRP-Werts bei 80% der Patienten mit erhöhtem CRP-Ausgangswert, die Tatsache, dass 71% der Patienten während der Verlängerungsphase rezidivfrei blieben, sowie eine Verringerung der Perikarditis-Episoden pro Jahr von 5,8 auf 0,9 (Reduktion um ca. 84%) zusammen mit einem günstigen Sicherheitsprofil. Zwar enthält die Veröffentlichung keine wesentlichen neuen Wirksamkeitsdaten, doch bietet die begutachtete Veröffentlichung im JAHA eine unabhängige wissenschaftliche Validierung des Phase-II-Programms und zusätzliche klinische Einblicke im Vorfeld des für das 3. Quartal 2026 erwarteten Abschlusses der Patientenrekrutierung für die Phase-III-Studie MAVERIC sowie der anschließenden Bekanntgabe der Phase-III-Ergebnisse (FBe: 1. Quartal 2027). Wir bekräftigen unsere Kaufempfehlung und unser Kursziel von USD7,50 (Aufwärtspotenzial von >500%).



Bezüglich der Pflichtangaben gem. §85 Abs. 1 S. 1 WpHG und des Haftungsausschlusses siehe die vollständige Analyse.





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Herr Gaurav Tiwari

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E-Mail: g.tiwari@firstberlin.com



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