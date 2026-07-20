Die Domino's Pizza-Aktie steigt am Montagvormittag um +8% und setzt damit ihren Aufwärtstrend der letzten Wochen fort. Das 3-Monatshoch bei 372 US$ ist nur noch einen Katzensprung entfernt. Warum finden Anleger wieder Geschmack am Systemgastronomieanbieter und sollten sie auch weiterhin Appetit auf Pizza haben? Solide Quartalszahlen Auslöser des kräftiges Kursgewinns der Domino's Pizza-Aktie war die Vorlage der Zahlen für das zweite Quartal. Domino's ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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