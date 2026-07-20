Nasdaq minus 4 Prozent: KI-Angst wächst - Apple und Nvidia kämpfen um die Börsenkrone!

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Die KI-Euphorie an der Wall Street bekommt erste tiefe Risse: Der Nasdaq verlor in der vergangenen Woche mehr als 4 Prozent, während Chip- und Technologiewerte massiv unter Verkaufsdruck gerieten. Auslöser war unter anderem eine überraschende Umsatzwarnung von IBM, die Zweifel an den hohen Erwartungen rund um Künstliche Intelligenz weiter verschärfte. Besonders hart traf es Micron, Marvell und SanDisk, während Apple Stärke zeigte und Nvidia im Kampf um die Börsenkrone herausforderte. Gleichzeitig steht der DAX vor der wichtigen Marke von 25.000 Punkten - gelingt die Erholung oder folgt nach der kurzen Gegenbewegung der nächste Rückschlag?

Im neuen Wochenausblick analysieren Roland Jegen und Andreas Bernstein die entscheidenden Marken bei DAX, Dow Jones, Nasdaq und S&P 500 sowie die Perspektiven für Gold, Bitcoin und Öl. Im Fokus stehen außerdem die bevorstehenden Quartalszahlen von Tesla, Alphabet und IBM, die Übernahmefantasie bei PayPal und die Frage, ob Elon Musk neue Impulse für Tesla und SpaceX liefern kann. Dazu zeigen die Experten, welche Rolle die jüngsten US-Inflationsdaten für die nächste Fed-Entscheidung spielen und ob die angeschlagenen KI-Aktien bereits wieder Chancen bieten. Die wichtigsten Szenarien, Risiken und Trading-Marken für die neue Börsenwoche gibt es kompakt im Video.

Auszug, hier geht's zum vollständigen Artikel und zum Video!

Der große interaktive Wochenausblick findet wie gewohnt montags um 10:30 Uhr statt.

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