Kürzlich hat die Firma Richter Aluminium in Schutterwald nahe der französischen Grenze ihre Fassade streichen lassen. An die Stelle eines kühlen Blaus tritt nun ein freundliches Grün. "Wir sind auf dem grünen Weg", sagt Marco Kohns, kaufmännischer Leiter des Unternehmens, "und wollen das auch zeigen. " Was sich bislang im Inneren des Strangpresswerks verändert hat, wird nun zunehmend auch nach außen sichtbar. Doch beginnen wir innen. Bei Richter wird Aluminium umgeformt. Dafür werden Aluminiumblöcke in Öfen auf 500 Grad erhitzt und dann durch Presswerkzeuge in neue Formen gepresst. So entstehen ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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