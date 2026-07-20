DJ Airbus erhält Bestellung von SMBC über 100 A320neo-Maschinen
DOW JONES--Airbus hat auf der Luftfahrtmesse im britischen Farnborough einen weiteren Großauftrag eingeheimst. Wie der Konzern mitteilte, hat der Luftfahrt-Finanzierer SMBC Aviation Capital 100 Flugzeuge aus der A320neo-Familie fest bestellt. Die Order besteht aus 65 A321 neo und 35 A320neo. Finanzielle Details wurden nicht genannt.
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July 20, 2026 11:17 ET (15:17 GMT)
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