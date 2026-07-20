Volkswagen steht nach Einschätzung von Autoexperte Ferdinand Dudenhöffer vor einem tiefgreifenden Umbau. Wo Europas größter Autobauer jetzt anpacken muss: Alle Antworten im wO-TV-Interview.Der Konzern kämpft mit hohen Produktionskosten in Deutschland, schwachen Verkäufen in China und schlecht ausgelasteten Werken. Ein möglicher Abbau von bis zu 100.000 Stellen wäre daher kein überraschender Schritt. Dudenhöffer sieht vor allem den Standort Deutschland als Belastung. Löhne, Energie, Logistik und Steuern seien deutlich höher als in Ländern wie Tschechien oder Ungarn. Während Škoda im Konzern hohe Gewinne erwirtschafte, litten die deutschen Werke unter einem Kostennachteil von rund 20 Prozent. …
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