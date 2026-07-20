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WKN: 4008 | ISIN: EU000000EZB0 | Ticker-Symbol: -
Branche
Finanzdienstleistungen
Aktienmarkt
nicht börsennotiert
1-Jahres-Chart  (nicht börsennotiert)
EUROPAEISCHE ZENTRALBANK Chart 1 Jahr
Dow Jones News
20.07.2026 18:39 Uhr
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MÄRKTE EUROPA/Wenig verändert - EZB und Berichtssaison im Fokus

DJ MÄRKTE EUROPA/Wenig verändert - EZB und Berichtssaison im Fokus

DOW JONES--Die europäischen Aktienmärkte haben sich zu Wochenbeginn kaum von der Stelle bewegt. Der DAX erhöhte sich um 0,1 Prozent auf 24.847 Punkte, nachdem er im Tagestief schon bei 24.751 Punkten gelegen hatte. Für den Euro-Stoxx-50 ging es dagegen um 0,1 Prozent auf 6.227 Punkte nach unten. Weiterhin bestimmten die Lage im Nahen Osten wie auch die Entwicklung der Ölpreise die Risikostimmung an den Börsen. Zudem war der Fokus bereits auf die im Verlauf der Woche Fahrt aufnehmende Berichtssaison gerichtet.

Der Ölpreis der Sorte Brent zeigte sich wenig verändert bei rund 88 Dollar je Barrel. Dabei war er am Morgen mit der weiteren Eskalation im Iran-Krieg zunächst über 90 Dollar und damit auf den höchsten Stand seit Juni geklettert. Doch nachdem der Iran erklärt hatte, dass er weiterhin den diplomatischen Weg verfolge und Vorschläge von Vermittlern erhalten habe, nährte dies die Hoffnung auf eine Deeskalation des Konflikts - die Ölpreise gaben in der Folge ihre Aufschläge wieder ab.

Mit dem zwischenzeitlichen Ölpreisanstieg ging es mit dem Branchenindex der Öl- und Gaswerte um 1,0 Prozent aufwärts. Dagegen reduzierte sich der Sektor Reise- und Freizeitunternehmen um 0,9 Prozent. Die Aktien aus dem Technologie-Sektor konnten sich mit einem Plus von 0,2 Prozent lediglich leicht erholen. Hier hatten zuletzt Aktien von Unternehmen mit KI-Fantasie auf der Verliererseite gestanden.

Der anhaltend hohe Ölpreis schürte aber auch weitere Inflationssorgen und damit Spekulationen über steigende Zinsen. Die am Donnerstag tagende Europäische Zentralbank (EZB) dürfte nach allgemeiner Erwartung jedoch diesmal die Füße stillhalten und die Entwicklung zunächst weiter beobachten. "Da bis September keine neuen Stabsprojektionen anstehen, dürfte der EZB-Rat es als sinnvoll erachten abzuwarten, insbesondere angesichts der erheblichen Veränderungen an den Energiemärkten seit Juni", sagte Pimco-Portfoliomanager Konstantin Veit.

Derweil hat der Inflationsdruck auf Produzentenebene in Deutschland im Juni wie erwartet abgenommen, auf Jahressicht aber nicht ganz so deutlich wie prognostiziert.

Im DAX stieg die Aktie von Siemens Energy um 3,4 Prozent auf 152,64 Euro. Sie profitierte von einer Kurszielerhöhung durch die UBS auf 210 Euro. Bis Ende 2026 könnte der Konzern nach Einschätzung der Analysten über Auftragszusagen von rund 100 Gigawatt verfügen und damit die Produktionskapazitäten bis ins Jahr 2030 weitgehend auslasten. Aufgrund des knappen Angebots dürfte auch das Preisniveau bis mindestens 2030 hoch bleiben.

Für die Aktie von Adidas ging es um 0,2 Prozent nach oben. Der Sportartikel-Hersteller gilt als Gewinner der Fußball-Weltmeisterschaft im Hinblick auf die hohe Anzahl an verkauften Trikots.

Beim Billigflieger Ryanair ist der Gewinn im ersten Quartal aufgrund niedrigerer Flugpreise und des Gegenwinds durch die Treibstoffkosten gesunken. Laut den Analysten von Morgan Stanley hat Ryanair damit die Erwartungen verfehlt, beim Nettogewinn um 16 Prozent. Die Aktie verlor in London 4,6 Prozent.

In Zürich ging es für die Papiere von Polypeptide um 4,8 Prozent auf 43,75 Franken nach oben. Samsung Biologics hat ein Übernahmeangebot für den schweizerischen Pharmadienstleister unterbreitet im Volumen von 1,46 Milliarden Franken. Die Aktionäre sollen 44,31 Franken je Aktie erhalten. Die Prämie ist überschaubar, nachdem der Aktienkurs mit der Übernahme-Fantasie bereits seit April deutlich in die Höhe geklettert war. 

=== 
Index        Schluss* Entwicklung in % Seit Jahresbeginn (%) 
Euro-Stoxx-50     6.227       -0,1          +7,6 
Stoxx-50        5.370       -0,3          +9,5 
Stoxx-600        640       -0,3          +8,3 
DAX          24.847       +0,1          +1,4 
FTSE-100 London    10.600       -0,7          +6,7 
CAC-40 Paris      8.339       +0,0          +2,3 
AEX Amsterdam     1.092       -0,1         +14,8 
ATHEX-20 Athen     6.217       +0,1         +16,2 
BEL-20 Brüssel     5.630       -0,2         +10,9 
BUX Budapest     140.981       +0,4         +27,0 
OMXH-25 Helsinki    6.175       +0,1          +8,3 
OMXC-20 Kopenhagen   1.674       -0,5          +4,1 
PSI 20 Lissabon    9.062       +0,1          +9,7 
IBEX-35 Madrid    19.217       -0,1         +11,0 
FTSE-MIB Mailand   51.882       -0,0         +15,4 
OBX Oslo        1.895       -0,4         +18,6 
PX Prag        2.584       +0,3          -3,8 
OMXS-30 Stockholm   3.147       -0,4          +9,2 
WIG-20 Warschau   142.625       +0,5         +21,0 
ATX Wien        6.365       +0,5         +19,5 
SMI Zürich      14.344       -0,6          +8,1 
* gerundet 
 
DEVISEN         zuletzt +/- % +/- abs. Schluss Vortag Fr, 18:32 
EUR/USD          1,1412  -0,2  -0,0027     1,1439   1,1440 
EUR/JPY          185,52  -0,1  -0,2200     185,74  185,8700 
EUR/CHF          0,9245  +0,1  0,0013     0,9232   0,9231 
EUR/GBP          0,8504  +0,0  0,0001     0,8503   0,8503 
USD/JPY          162,56  +0,1  0,1700     162,39  162,4700 
GBP/USD          1,3416  -0,3  -0,0037     1,3453   1,3448 
USD/CNY          6,7668  -0,1  -0,0092     6,7760   6,7760 
USD/CNH          6,7676  -0,2  -0,0105     6,7781   6,7776 
AUS/USD          0,7003  +0,3  0,0023      0,698   0,6985 
Bitcoin/USD      65.532,07  +1,6 1.029,83    64.502,24 63.354,44 
 
ROHÖL          zuletzt +/- % +/- abs. Schluss Vortag 
WTI/Nymex         82,16  -0,4   -0,33      82,49 
Brent/ICE         88,12  +0,0   0,02      88,10 
 
Metalle         zuletzt +/- % +/- abs. Schluss Vortag 
Gold          4.011,82  -0,1   -4,87    4.016,69 
Silber           56,95  +1,9   1,05      55,90 
Platin         1.596,66  +0,3   5,13    1.591,53 
(Angaben ohne Gewähr) 
===

Kontakt zum Autor: maerkte.de@dowjones.com

DJG/ros/mgo

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July 20, 2026 12:07 ET (16:07 GMT)

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