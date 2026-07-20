© Foto: Logo Factory - imageBROKER.comKräftiges Wachstum im Rezeptgeschäft lässt UBS optimistischer werden: Kursziel für DocMorris verdoppelt sich fast. Doch beim freien Cashflow hakt es weiter, ein Kauf bleibt die Aktie trotzdem nicht.Die Analysten der Schweizer Großbank UBS blicken nach den Quartalszahlen wieder etwas freundlicher auf die Online-Apotheke DocMorris. Die Analysten haben ihr Votum von "Verkaufen" auf "Halten" angehoben und das Kursziel mehr als verdoppelt, von 4,00 auf 10,70 Franken. Damit bliebe kaum noch Luft zum aktuellen Kurs von rund 10,60 Franken. Die Papiere hatten sich in den vergangenen Monaten stark entwickelt und allein seit Mitte Juni rund ein Drittel hinzugewonnen. Der Grund für den Sinneswandel: …
Enthaltene Werte: CH0042615283Den vollständigen Artikel lesen
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