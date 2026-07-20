© Foto: Sebastian Gollnow - dpaElon Musk ist überzeugt, dass herkömmliche Programmierkenntnisse aufgrund der rasanten Fortschritte im Bereich der Künstlichen Intelligenz schon bald überflüssig werden.Die Aussagen Musks auf einer Betriebsversammlung seines KI-Unternehmens xAI sorgen derzeit für große Aufmerksamkeit. Dort erklärte er, dass KI-Systeme künftig klassische Compiler umgehen und direkt aus natürlichsprachigen Anweisungen effizienteren Maschinencode erzeugen könnten. Ein Compiler ist ein Programm, das Quell- in Binärcodes übersetzen kann. "Ich glaube tatsächlich, dass wir vielleicht schon bis Ende dieses Jahres an einem Punkt sein werden, an dem man sich gar nicht mehr mit Programmieren beschäftigt", meint der …
Enthaltene Werte: US88160R1014,US84615Q1031Den vollständigen Artikel lesen
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