Solana Prognose Juli 2026: Warum sich der Kurs trotz Morgan-Stanley-ETF nicht bewegt

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SOL notiert am 19. Juli bei rund 75 Dollar und liegt damit 74 Prozent unter seinem Allzeithoch, obwohl Morgan Stanley gerade einen eigenen Spot-ETF beantragt hat. Die aktiven Adressen auf dem Netzwerk nähern sich der Marke von 7 Millionen und setzen neue Jahreshöchstwerte. Tokenisierte Vermögenswerte auf der Blockchain durchbrachen den historischen Rekordwert von 3,4 Milliarden Dollar. Clearstream, die Verwahrstelle der Deutschen Börse, nahm SOL Anfang Juli in ihr reguliertes Angebot auf. Trotz dieser Meilensteine bleibt der Kurs seit Monaten unter 80 Dollar eingeklemmt. Die Solana Prognose zeigt damit einen der auffälligsten Widersprüche im gesamten Kryptomarkt dieses Sommers. Das Netzwerk wächst in einem Tempo, das den Token eigentlich längst hätte bewegen müssen. Dieser Artikel zeigt, was die aktuellen Daten für die Solana Prognose bedeuten und wohin sich der Kurs entwickeln könnte. Er erklärt auch, wo sich im Presale-Bereich ein Einstieg mit einer völlig anderen Ausgangslage bietet.

Solana Prognose zwischen Morgan-Stanley-ETF und Netzwerk-Rekorden

Morgan Stanley hat am 14. Juli einen aktualisierten S-1-Antrag für einen Spot-Solana-ETF bei der SEC eingereicht, wie wallstreet-online.de berichtet. Der Fonds soll unter dem Ticker MSOL an der NYSE Arca handeln und verlangt eine Verwaltungsgebühr von nur 0,14 Prozent. Damit folgt Morgan Stanley den Produkten von Bitwise und Fidelity, die zusammen bereits über eine Milliarde Dollar an verwaltetem Vermögen halten. Clearstream, eine Tochter der Deutschen Börse, nahm SOL am 7. Juli in ihre regulierte institutionelle Verwahrung auf. Diese Entscheidung öffnet europäischem Kapital erstmals den regulierten Zugang zu Solana über traditionelle Depotkonten.

Tokenisierte Vermögenswerte auf der Blockchain durchbrachen laut CoinGecko die Marke von 3,4 Milliarden Dollar und setzten einen neuen Rekord. Im zweiten Quartal summierte sich das tokenisierte Aktienvolumen auf 5,77 Milliarden Dollar und übertraf den Vorjahreszeitraum um das Siebenfache. Die aktiven Adressen nähern sich der 7-Millionen-Marke, während die Transaktionen pro Sekunde über 1.100 liegen. Das Alpenglow-Upgrade soll im dritten Quartal die Transaktionsbestätigung auf rund 150 Millisekunden senken. SOL notiert am 19. Juli bei rund 75 Dollar und liegt damit 74 Prozent unter dem Allzeithoch von 295 Dollar. Changelly prognostiziert für die Solana Prognose im Juli einen Durchschnitt von 93 Dollar mit einer Spitze bei 106 Dollar.

CoinCodex sieht SOL bei 121 Dollar bis Ende 2026 im besten Szenario. Ein Anstieg auf 121 Dollar ergäbe bei einer Bewertung von 44 Milliarden Dollar rund 60 Prozent Gewinn. Für Anleger, die den großen Multiplikator suchen, reicht diese Spanne kaum aus. Die Solana Prognose zeigt ein Netzwerk, das mehr leistet als fast jede andere Blockchain. Gleichzeitig entsteht die Frage, wo sich ein Einstieg bietet, dessen Bewertung noch nicht durch den Markt festgelegt wurde.

Pepeto bietet einen Presale-Einstieg mit fertigen Werkzeugen und einem SolidProof-Audit

Genau an dieser Stelle wird ein Projekt interessant, das mit fertigen Werkzeugen in den Markt tritt, bevor der erste Handelstag beginnt. Während die Solana Prognose den Spielraum bei 44 Milliarden Dollar begrenzt, öffnet sich im Presale-Segment ein anderes Fenster.

Wo viele Presale-Token große Versprechen machen und nichts vorweisen können, hebt sich Pepeto ab, weil das Projekt vor dem Vorverkauf bereits mit fertigen Werkzeugen ausgestattet wurde. Pepeto wurde unter Anleitung eines ehemaligen Binance-Experten entwickelt, der weiß, was nötig ist, damit ein Token über die erste Handelswoche hinaus Bestand hat. Die Cross-Chain-Bridge erlaubt es, Token zwischen verschiedenen Blockchains zu bewegen, ohne hohe Gebühren oder lange Wartezeiten. Damit löst sie eines der größten Probleme, mit denen kleinere Anleger bei neueren Projekten konfrontiert sind. Der Risk Scorer liefert Käufern echte Daten und hilft ihnen, riskante Projekte zu erkennen, bevor Geld verloren geht.

Pepeto hat im Presale mehr als 10,38 Millionen Dollar eingesammelt, bei einem Preis von 0,000000188 Dollar pro Token. Das Gesamtangebot liegt bei 420 Billionen, derselben Zahl wie beim originalen PEPE-Coin, der auf 11 Milliarden Dollar Marktkapitalisierung anwuchs. Der Smart Contract hat ein vollständiges Audit durch SolidProof bestanden. Der Presale ist dadurch abgesichert, dass SolidProof die gesamte Codebasis auditiert und verifiziert hat, bevor der Vorverkauf eröffnet wurde.

Die offizielle Pepeto-Website zeigt, dass stetig neue Einträge eingehen, während das erwartete Listing bei Binance näher rückt. Viele Käufer, die den SOL-Chart beobachten, steigen in den Pepeto-Presale ein, weil ein Einstieg auf diesem Niveau selten lange verfügbar bleibt. Token zum Presale-Preis zu sichern, solange das Fenster offen ist, gehört zu den Gelegenheiten, die in jedem Zyklus nur kurz bestehen.

Fazit

Die Solana Prognose zeigt ein Netzwerk mit Rekordaktivität und institutioneller Unterstützung, doch bei 44 Milliarden Dollar bleibt der Spielraum begrenzt. Genau hier verändert ein Presale die Rechnung. Der Mitgründer, der den originalen PEPE-Coin mit null Produkten und 420 Billionen Token auf 11 Milliarden Dollar brachte, steht jetzt hinter Pepeto. Dieses Muster hat bereits einmal funktioniert, und wer jetzt bei Pepeto einsteigt, positioniert sich auf eine Wiederholung mit stärkeren Werkzeugen im Rücken. Würde Pepeto dieselbe Bewertung erreichen, entspräche das dem 150-Fachen des aktuellen Presale-Einstiegs. Jeder Tag, an dem die Solana Prognose flach bleibt und das Presale-Fenster kleiner wird, macht Abwarten zur schwereren Entscheidung.

Klicken Sie hier, um die offizielle Pepeto-Website zu besuchen

Häufig gestellte Fragen

Was sagt die aktuelle Solana Prognose für Juli 2026?

SOL notiert bei rund 75 Dollar und liegt 74 Prozent unter dem Allzeithoch von 295 Dollar. Morgan Stanley hat einen Spot-ETF beantragt, und Changelly prognostiziert einen Juli-Durchschnitt von 93 Dollar mit einer Spitze bei 106 Dollar. Die aktiven Adressen nähern sich der 7-Millionen-Marke bei wachsendem institutionellem Interesse.

Was ist Pepeto und warum ist der Presale beachtenswert?

Pepeto ist ein Presale-Projekt unter Anleitung eines ehemaligen Binance-Experten, das mit einer Cross-Chain-Bridge und einem Risk Scorer ausgestattet ist. Der gesamte Code wurde von SolidProof auditiert und verifiziert, bevor der Vorverkauf eröffnet wurde. Die offizielle Pepeto-Website zeigt den Presale, der vor dem erwarteten Binance-Listing noch offen steht.