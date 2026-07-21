Der Wasserstoff-Hochlauf in der Industrie ist an einem kritischen Punkt angelangt. Einerseits motiviert die Knappheit fossiler Energie, jetzt zu investieren, andererseits scheut die darbende Wirtschaft die damit verbundenen Kosten. Während die Klimaziele trotz der jüngsten Anpassungen innerhalb der EU unbestritten sind und die Internationale Energieagentur (IEA) den weltweiten Wasserstoff-Bedarf bis Mitte des Jahrhunderts auf gewaltige 17.500 Terawattstunden beziffert, ist die Wasserstoff-Wirtschaft unter Druck. In Deutschland verschärft der Gesetzgeber diesen Druck durch die nationale Umsetzung der EU-Richtlinie RED III. Diese sieht vor, dass Kraftstoffanbieter seit 2026 verbindliche Mindestquoten für erneuerbare Treibstoffe nachweisen müssen. Wie das Wasserstoff-Unternehmen Provaris Energy vorrechnet, drohen bei Nichterfüllung dieser Auflagen saftige Strafzahlungen von 120 EUR pro Gigajoule, was einem kalkulatorischen Malus von bis zu 15 EUR pro Kilogramm Wasserstoff entspricht. Da die Wasserstoff-Kapazitäten im Inland knapp bleiben, entsteht Handlungsdruck. Kommt die Wasserstoff-Wirtschaft jetzt in Gang? Wir beleuchten die Branche und stellen Unternehmen vor.
Enthaltene Werte: CA32057N1042,US72919P2020,CA0585861085Den vollständigen Artikel lesen ...
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