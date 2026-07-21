ALSO Holding AG / Schlagwort(e): Quartals-/Zwischenmitteilung

ALSO steigert H1 2026 Konzerngewinn um 61% auf 69 Millionen Euro



21.07.2026 / 06:58 CET/CEST

Veröffentlichung einer Ad-hoc-Mitteilung gemäss Art. 53 KR

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Emmen, Schweiz, 21. Juli 2026 PRESSEMITTEILUNG

Ad hoc Mitteilung gemäss Art. 53 KR





ALSO steigert H1 2026 Konzerngewinn um 61% auf 69 Millionen Euro EBITDA: 162 Millionen Euro (+29%)

ROCE: 13.0% (+1.2%-Punkte) Das Unternehmen verzeichnete ein Umsatzwachstum auf 8.3 Milliarden Euro (+21%). Dies ist vor allem auf steigenden Rechenbedarf, wachsende Datenmengen und den zunehmenden KI-Einsatz zurückzuführen, was den Bedarf an leistungsfähigen Technologien erhöht. ALSO konnte sowohl im Commercial- als auch im Consumer-Geschäft Marktanteile gewinnen (Quelle: CONTEXT). Das ALSO-Ökosystem ermöglicht es den Partnern, die steigende Nachfrage in höhere Wertschöpfung umzusetzen. Besonders dynamisch entwickelte sich das Cloud-Geschäft, dessen Umsatz auf 1.1 Milliarden Euro (+31%) stieg und sowohl von einem Anstieg der Unique User auf 6 Millionen (+9%) als auch von einer höheren Monetarisierung je Nutzer (+12%) profitierte. Weitere Treiber der positiven Entwicklung waren höhere Margen in allen 3S-Geschäftsmodellen und Produktivitätsverbesserungen zur Steigerung des EBITDAs. Durch die konsequente Umsetzung von Operational-Excellence-Initiativen, Optimierungen in der Logistik und Effizienzsteigerungen in der Organisation konnten zusätzliche Kosteneinsparungen erzielt werden. Dadurch verbesserte sich die EBITDA-Marge auf 2.0%. Die Integration der neuen Gesellschaften (UK, Irland, Frankreich, Italien) verläuft weiterhin nach Plan und erschliesst zusätzliche Wertbeiträge. Darüber hinaus werden weitere Übernahmen geprüft. Das erste Halbjahr zeichnete sich durch eine weiterhin hohe Lieferfähigkeit aus. Gleichzeitig konnte das Net Working Capital optimiert werden, was den ROCE entsprechend steigerte. Die solide Finanzierungsbasis gibt ALSO die finanzielle Flexibilität, weiteres Wachstum zu finanzieren. Für das zweite Halbjahr bleibt die Visibilität aufgrund geopolitischer Entwicklungen sowie der begrenzten Vorhersehbarkeit von Nachfrage-, Preis- und Investitionsentwicklung eingeschränkt. ALSO bestätigt daher die Guidance für das Geschäftsjahr 2026 (EBITDA zwischen 300 und 340 Millionen Euro sowie ROCE grösser 20 Prozent). Mittelfristig sieht ALSO unverändert attraktive Wachstumsperspektiven. Das Unternehmen verfügt mit seinem Ökosystem sowie den in den vergangenen Jahren aufgebauten Plattformen für Cloud, KI, IoT, Cybersecurity und Virtualisierung über eine starke Ausgangsbasis. ALSO wird seine Operational-Excellence-Initiativen sowie die Integration weiterer Akquisitionen konsequent weiterführen. Wolfgang Krainz, CEO der ALSO Holding AG (SIX: ALSN): «Die IT-Industrie bietet dank kontinuierlicher Innovationszyklen attraktive Wachstumschancen. Die getätigten Investitionen in unser Ökosystem, unsere Plattformen sowie unsere operative Exzellenz haben die Grundlage für die profitable Skalierung von Wachstum geschaffen, um so nachhaltigen Mehrwert für unsere Partner und Aktionäre zu generieren. Über den weiteren Ausblick werden wir anlässlich eines Investorenevents im vierten Quartal berichten.» Link zum H1-2026-Finanzbericht

Link zur H1-2026-Präsentation

Link zur Registrierung für den H1-2026-Webcast Ansprechpartner ALSO Holding AG

Kilian Maier

E-Mail: kilian.maier@also.com ALSO Holding AG (ALSN.SW) (Emmen/Schweiz) ist der grösste Europäische Technologie-Provider für die ITK-Industrie, derzeit tätig in 31 Ländern Europas sowie in zahlreichen weiteren Ländern weltweit über PaaS-Partner. Das ALSO Ökosystem umfasst ein Gesamt-Potenzial von mehr als 140 000 Resellern, denen wir Hardware, Software und IT-Services von mehr als 800 Vendoren in über 1 680 Produkt-Kategorien anbieten. Im Sinne der Kreislaufwirtschaft stellt das Unternehmen dabei alle Leistungen von der Bereitstellung bis zur Wiederaufbereitung aus einer Hand zur Verfügung. Die Geschäftstätigkeit umfasst die Bereiche Supply, Solutions und Service. Supply umfasst das transaktionale Angebot an Hard- und Software. Solutions unterstützt Kunden bei der Entwicklung massgeschneiderter IT-Lösungen. Subskriptions-basierte Cloud-Angebote sowie digitale Plattformen für IoT, Cybersecurity, Virtualisierung und KI stehen im Zentrum des Service-Bereichs. Hauptaktionär ist die Droege Group, Düsseldorf, Deutschland. Weitere Informationen unter: https://also.com . Die Droege Group (1988 gegründet) ist ein unabhängiges Investment- und Beratungshaus, vollständig im Familienbesitz. Das Unternehmen agiert als Spezialist für massgeschneiderte Transformationsprogramme mit dem Ziel der Steigerung des Unternehmenswertes. Die Droege Group verbindet ihre Familienunternehmen-Struktur und die Kapitalstärke zu einem Family-Equity-Geschäftsmodell. Die Gruppe investiert Eigenkapital in "Special Opportunities" mit Fokus auf mittelständische Unternehmen und Spin-Offs sowie strategisch in Buy & Build-Transaktionen. Mit der Leitidee "Umsetzung - nach allen Regeln der Kunst" gehört die Gruppe zu den Pionieren der umsetzungsorientierten Unternehmensentwicklung. Die unternehmerischen Plattformen der Droege Group sind an langfristig orientierten Megatrends ausgerichtet. Begeisterung für Qualität, Innovation und Tempo bestimmt die Unternehmensentwicklung. Die Droege Group hat sich damit national und international erfolgreich im Markt positioniert und ist mit ihren unternehmerischen Plattformen in 30 Ländern operativ aktiv. Mehr unter: https://droege-group.com . Haftungsausschluss Diese Medienmitteilung enthält in die Zukunft gerichtete Aussagen, die auf derzeitigen Annahmen und Prognosen der Unternehmensleitung von ALSO beruhen. Bekannte und unbekannte Risiken, Ungewissheiten und andere Faktoren können dazu führen, dass die tatsächliche Entwicklung, insbesondere die Ergebnisse, die Finanzlage und die Geschäfte unseres Konzerns wesentlich von den hier gemachten zukunftsgerichteten Aussagen abweichen. Der Konzern übernimmt keine Verpflichtung, diese zukunftsgerichteten Aussagen fortzuschreiben oder sie an zukünftige Ereignisse oder Entwicklungen anzupassen.

Zusatzmaterial zur Meldung:





Datei: ALSO H1 2026 - Media Release - Ad hoc - DE

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