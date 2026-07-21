Der abgebrochene Starship-Test ist nur der sichtbare Auslöser. Hinter dem Kurssturz stehen eine extreme Bewertung und ein absehbarer Angebotsschock. Fünf Wochen nach dem Rekord-Börsengang ist die Euphorie verflogen. Die SpaceX-Aktie fiel unter ihren Ausgabepreis von 135 Dollar und notierte zeitweise unter 125 Dollar. Seit dem Juni-Hoch sind rund eine Billion Dollar Börsenwert verschwunden. 1. Starship enttäuscht Der jüngste Kursrutsch folgte auf den Abbruch des 13. Starship-Testflugs. Mehrere Raptor-Triebwerke ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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